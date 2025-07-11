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В результате удара РФ в Одессе пострадали 8 человек, повреждена гражданская инфраструктура
Российские оккупационные войска нанесли удар по Одессе, в результате чего пострадали 8 человек.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии, передает Цензор.НЕТ.
"В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, машины. Известно о 8 пострадавших, оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 июля сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы, город находился под атакой БПЛА.
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