Россияне атаковали Златополь на Харьковщине: одна погибшая и семеро пострадавших, в том числе ребенок
Сегодня, 14 июля, российские войска совершили атаку на город Златополь на Харьковщине с использованием БпЛА, вследствие чего есть погибшая и раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, нанесен удар БПЛА типа "Герань-2".
Отмечается, что на данный момент известно об одной погибшей. Еще 7 человек пострадали, среди них - 13-летний ребенок.
Медики оперативно оказывают помощь. Все профильные службы работают на месте.
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