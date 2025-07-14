Россияне атаковали Златополь на Харьковщине: одна погибшая и семеро пострадавших, в том числе ребенок

Сегодня, 14 июля, российские войска совершили атаку на город Златополь на Харьковщине с использованием БпЛА, вследствие чего есть погибшая и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, нанесен удар БПЛА типа "Герань-2".



Отмечается, что на данный момент известно об одной погибшей. Еще 7 человек пострадали, среди них - 13-летний ребенок.

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Медики оперативно оказывают помощь. Все профильные службы работают на месте.