Вражеские дроны атаковали Николаев: произошли пожары (обновлено)

В ночь на 24 июля российские террористы атаковали Николаев "шахедами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Виталий Ким и городской голова Александр Сенкевич.

"В городе в результате обстрела зафиксированы пожары", - говорится в сообщении.

Сенкевич сообщил, что все соответствующие службы выехали на локации для ликвидации последствий.

Он также призвал жителей соблюдать меры безопасности и реагировать на сирены воздушной тревоги.

Впоследствии Ким сообщил, что ночью, в результате российской атаки возникли пожары складских зданий двух предприятий. Пострадавших нет.

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