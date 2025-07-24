Вражеские дроны атаковали Николаев: произошли пожары (обновлено)
В ночь на 24 июля российские террористы атаковали Николаев "шахедами".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Виталий Ким и городской голова Александр Сенкевич.
"В городе в результате обстрела зафиксированы пожары", - говорится в сообщении.
Сенкевич сообщил, что все соответствующие службы выехали на локации для ликвидации последствий.
Он также призвал жителей соблюдать меры безопасности и реагировать на сирены воздушной тревоги.
Впоследствии Ким сообщил, что ночью, в результате российской атаки возникли пожары складских зданий двух предприятий. Пострадавших нет.
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