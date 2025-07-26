Группа гражданских напала на автобус ТЦК, который направлялся в учебный центр в Полтавской области: некоторые мобилизованные сбежали, - облвоенкомат
25 июля около 20 часов вечера на Полтавщине группа людей в штатском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.
Как отмечается, в результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто подверглось повреждениям, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении.
"По факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины со стороны гражданских лиц направлено представление в СБУ. Относительно мобилизованных военнослужащих, которые совершили СОЧ, сообщено ГБР", - отмечают в ТЦК.
Также там добавили, что препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ВСУ) является уголовным преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. А если это привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, - на срок от восьми до пятнадцати лет.
"Также подчеркиваем, что после мобилизации (выдачи приказа начальника ТЦК и СП о призыве по мобилизации) гражданское лицо юридически становится военнослужащим. В случае оставления им транспортного средства на пути в учебный центр или непосредственно учебного центра во время обучения - к нему применяются санкции как к военнослужащему - статья 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы) - от 5 до 10 лет лишения свободы. Если же он уклоняется от военной службы путем самокалечения, симуляции болезни, подделки документов или иного обмана - он подпадает под санкцию статьи 409 УКУ - от 5 до 10 лет лишения свободы", - резюмируют в ТЦК.
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Я на фронті. І сам особисто спалив не один кацапський танк.
Можеш не вірити.
Не згадуємо вже за АТО, згадуємо починаючи з 24.02.2022.
Якісь істоти з сусіднього оркостану на повному сер'йозі вирішили вбити моїх дітей, мою жінку, мене і відібрати все, чим я жив.
Та ну нахрєн!!!
Звичайно, в цей же день взяв до рук зброю.
3,5 роки на війні.
Просто не уявляю, як може бути інакше.
А от може.
Я не розумію, і ніколи не зрозумію мотивації містечкових тутешніх агресивних ухилянтів.
Я не розумію жінок, що виправдовують своїх чоловіків - ухилянтів.
Це поза межами мого особистого сприйняття.
Насправді, місцевих ждунів тут майже й не бачив. Вони усі по максимуму тут україномовні.
Бачив - бо контрики приймали місцевих бабок, що здавали наші рухи.
Нє, є такі.
Йде така собі зоя космодємянська бальзаковського віку - й на тебе так з прищуром дивиться, що рука тягнеться до ствола. Але таких мало.
2. Ти нізащо та ніколи не скажеш це на вулиці. Навіть своїм сусідам. Користуєшся відносно анонімним ніком, мразота.
Якби не ми - тебе б вже не було фізично.
Наркоманів, убогих та синіх з-під генделиків.
Хочу, щоб мобілізували тебе.
Мені треба людина, що вміє хоч мінімально тикати по клавішам в ворді та намалювати елементарну табличку в екселі без формул.
А нема таких.
Тому займаюся одночасно усім.
Не бажаєш приєднатися? А я нарешті на ВЛК та по госпіталям...
А ти тут завжди.
Кажеш, нема незамінних?
Згоден.
Заміни мене.
Ідеально у них не виходить, але якщо у законах зазначено, так і намагаються дотримуватись положень.
У країні ж війна.
Висадились на станції № хХарьківської області , прямували до міста № Донецької області.
По дорозі автобус трішки поламався.
Вирішили з моїм комом, він був юний і наївний, сходити купити водички і трішки цигарок, та смаколиків в кіоск-павільйон що проїхали дві хвилини раніше.
В кіоску, поки купували, приліпилося місцеве чмо яке почало казати що він ексміліціант.
щось там про дружбонародію патякав.
І почало те чмо тягнутися лапцями до мого калашмата. Я людина субтильна худенька і на "лоха" схожий для не свідомих.)
Я ще пам*ятав події весни 14 року, коли військово служблужбовці просто віддавали беемдехи якимось поцам наркоманам-алкашам.
Тицьнув я його дульним тормозом в піддих-він зразуж здувся.)
Пішли до свого автобуса.
До чого я веду- військовий час-не тягніть лапусі до військовослужбовців.
Бо може статися так як сталося в Покровську наприкінці весни 2014.
Хто бажає той знайде відео в ютьюб за посиланням- "красноамейск-рЄфЄрендум" і чому Покровськ мав мирне життя до 2022 року.
11 мая 2014 года в Покровске ( Красноармейске) проходил так называемый "референдум о самоопределении Донецкой области". Тогда из Днепропетровска в наш город прибыла группа из 60 человек, чтобы сорвать "референдум". Об сообщил Илья Кива на своей странице в соцсети
https://www.06239.com.ua/news/1317021/ucastnik-sobytij-11-maa-2014-goda-pokrovsk-krasnoarmejsk-ostalsa-ukrainskim-gorodom-hota-v-nem-zili-i-zivut-daleko-ne-vsegda-patrioticeski-***********-grazdane
Це ж треба як доля складається. Ківа вже ... таво ...
Як і не було міліції чи НГУ, і не було ЗСУ.
Були лише самоорганізовані громадяни України яким не було пофіг на долю України.
От так он буває)))
Цікаво... може краще хай тікають поки в них нема зброї? Бо потім складніше їх ловити буде...
Це тупе копіювання свинособакостану.
Блокуєш рахунки і самі прибіжать.
Маск13
Сцикунів не запитували, бо це обов*язок кожного чоловіка українця- захищати свою країну.
Уникає-отримує блокування.
Тому що нічого чужими руками жар загрібати.
На кацапії тиском примушуть підписувати контракт тих срочників.
Там же ж намагалися відловлювати "нелегалів" і направляти в війська.
Після того як пара "нелегалів" завалила десяток комів на стрільбищі це припинилося.
2. Вже писав неодноразово - приходиш у ТЦК, пишеш заяву на відмову служити, сідаєш на 7 років.
І все, ніяких проблем.