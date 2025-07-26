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Новости Нападение на ТЦК
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Группа гражданских напала на автобус ТЦК, который направлялся в учебный центр в Полтавской области: некоторые мобилизованные сбежали, - облвоенкомат

Нападение на автобус ТЦК

25 июля около 20 часов вечера на Полтавщине группа людей в штатском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, в результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто подверглось повреждениям, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении.

"По факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины со стороны гражданских лиц направлено представление в СБУ. Относительно мобилизованных военнослужащих, которые совершили СОЧ, сообщено ГБР", - отмечают в ТЦК.

Также там добавили, что препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ВСУ) является уголовным преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. А если это привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, - на срок от восьми до пятнадцати лет.

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"Также подчеркиваем, что после мобилизации (выдачи приказа начальника ТЦК и СП о призыве по мобилизации) гражданское лицо юридически становится военнослужащим. В случае оставления им транспортного средства на пути в учебный центр или непосредственно учебного центра во время обучения - к нему применяются санкции как к военнослужащему - статья 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы) - от 5 до 10 лет лишения свободы. Если же он уклоняется от военной службы путем самокалечения, симуляции болезни, подделки документов или иного обмана - он подпадает под санкцию статьи 409 УКУ - от 5 до 10 лет лишения свободы", - резюмируют в ТЦК.

Автор: 

ТЦК (685) СОЧ (86) Полтавская область (1237)


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Топ комментарии
+33
Підори. Хай нас вже всіх повбивають скоріше - через півроку на Полтавщині орки будуть насильно мобілізовувати тих усіх "мамкиних черешенок". І їм "група цивільних" вже дорогу не перекриє, бо розстріляють нахрєн.
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26.07.2025 12:46 Ответить
+19
навіть приблизно не розумію - от як????
Не згадуємо вже за АТО, згадуємо починаючи з 24.02.2022.
Якісь істоти з сусіднього оркостану на повному сер'йозі вирішили вбити моїх дітей, мою жінку, мене і відібрати все, чим я жив.
Та ну нахрєн!!!
Звичайно, в цей же день взяв до рук зброю.
3,5 роки на війні.
Просто не уявляю, як може бути інакше.
А от може.
Я не розумію, і ніколи не зрозумію мотивації містечкових тутешніх агресивних ухилянтів.
Я не розумію жінок, що виправдовують своїх чоловіків - ухилянтів.
Це поза межами мого особистого сприйняття.
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26.07.2025 12:51 Ответить
+11
Как пагодка в масквє, підор?
Я на фронті. І сам особисто спалив не один кацапський танк.
Можеш не вірити.
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26.07.2025 12:53 Ответить
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Ну это уже чем-то махновщину напоминает, правда тогда автобусов не было, зато поезда останавливали аж бегом...
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26.07.2025 12:43 Ответить
Ну им щас задним числом выпишут повестки с вещами - и тогда уже можно не СЗЧ конечно - они ни в какой части не находятся - а неявку по повестке на отправку. А это насколько я помню до 3 лет.
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26.07.2025 13:19 Ответить
Так, бо приказ заднім числом про зарахування в частину є, мабуть..
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26.07.2025 13:30 Ответить
Підори. Хай нас вже всіх повбивають скоріше - через півроку на Полтавщині орки будуть насильно мобілізовувати тих усіх "мамкиних черешенок". І їм "група цивільних" вже дорогу не перекриє, бо розстріляють нахрєн.
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26.07.2025 12:46 Ответить
Как пагодка в масквє, підор?
Я на фронті. І сам особисто спалив не один кацапський танк.
Можеш не вірити.
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26.07.2025 12:53 Ответить
Чмо ты сейчас отсиживаешся за спинами таких вот военных в относительно спокойной части Украины.
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26.07.2025 13:04 Ответить
gemixx11,треба писать gomik11 отак правельніше,це ти мабуть в танкі,що ти будеш робить коли цапорилі прийдуть,ну ти мабуть знаїш.
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26.07.2025 12:58 Ответить
Чипушило їбане закрий свій зливний бачок,соска ти трасовська.
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26.07.2025 13:04 Ответить
Оно первое побежит к ним в услужение
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26.07.2025 13:06 Ответить
навіть приблизно не розумію - от як????
Не згадуємо вже за АТО, згадуємо починаючи з 24.02.2022.
Якісь істоти з сусіднього оркостану на повному сер'йозі вирішили вбити моїх дітей, мою жінку, мене і відібрати все, чим я жив.
Та ну нахрєн!!!
Звичайно, в цей же день взяв до рук зброю.
3,5 роки на війні.
Просто не уявляю, як може бути інакше.
А от може.
Я не розумію, і ніколи не зрозумію мотивації містечкових тутешніх агресивних ухилянтів.
Я не розумію жінок, що виправдовують своїх чоловіків - ухилянтів.
Це поза межами мого особистого сприйняття.
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26.07.2025 12:51 Ответить
приклад Вам бамбас і лугандон Це меншевартосні тварі, обрусячені пдри. Які отримають задоволення і оргазм коли бурят гвалтує іхню матір, дружину, дітей
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26.07.2025 12:56 Ответить
Друже, я на бамбасі вже давно. Лиман, Славік, Констаха. До того Ізюм.
Насправді, місцевих ждунів тут майже й не бачив. Вони усі по максимуму тут україномовні.
Бачив - бо контрики приймали місцевих бабок, що здавали наші рухи.
Нє, є такі.
Йде така собі зоя космодємянська бальзаковського віку - й на тебе так з прищуром дивиться, що рука тягнеться до ствола. Але таких мало.
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26.07.2025 13:09 Ответить
та ото ж, поприезжала в Славянск всякая ***** со всяких ******, только местные в ДТП от них гибнут, захистныки типа
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26.07.2025 13:22 Ответить
1. ***** - це ваш Слов'янськ. Його вже знаю краще за рідне місто.
2. Ти нізащо та ніколи не скажеш це на вулиці. Навіть своїм сусідам. Користуєшся відносно анонімним ніком, мразота.
Якби не ми - тебе б вже не було фізично.
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26.07.2025 13:38 Ответить
Вчора сидів з дружиною на лавці в парку, а на сусідній сиділи двоє дебелих мужиків років по 40, пили пиво баночне і дуже жваво обговорювали ТЦКівців, на тему на що вони мають право, а на що ні. Говорю, хлопці, ви не те обговорюєте. Вам треба жінок та дітей зараз боронити, а не цю тему обговорювати. Бо прийде кацап, то не матимете права і рота відкрити. Вони кажуть, сиди діду і не пиНди, а то зараз як дам по голові! Кажу, ну да... Перед дідом ти герой, а захистити свою сім'ю боїшся... От такі у нас ''захисники'' є.
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26.07.2025 13:10 Ответить
На ТЦК ніхто не ображається з нормальних, коли вони мобілізують тих, що треба. На ТЦК ображаються в першу чергу, коли вони незаконно мобілізують тих, хто має бронюваня. або відстрочку. Також мобілізують психічно хворих, з туберкулезом,з віч, з гепатитом, тяжко хворих. А коли людина ображається на порушення її прав, то її могут побити, морити голодом, або вбити.
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26.07.2025 13:25 Ответить
В мене так само величезні претензії до усіх ТЦК та контингенту, що вони мобілізують.
Наркоманів, убогих та синіх з-під генделиків.
Хочу, щоб мобілізували тебе.
Мені треба людина, що вміє хоч мінімально тикати по клавішам в ворді та намалювати елементарну табличку в екселі без формул.
А нема таких.
Тому займаюся одночасно усім.
Не бажаєш приєднатися? А я нарешті на ВЛК та по госпіталям...
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26.07.2025 13:47 Ответить
Від кацапів точно ссуки не втичуть. Дограються...
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26.07.2025 13:01 Ответить
Легко втечуть.
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26.07.2025 13:26 Ответить
Від тебе, чмо, я це постійно чує. Лише інколи щось коментую на Цензорі, коли з ноута, а не телефону.
А ти тут завжди.
Кажеш, нема незамінних?
Згоден.
Заміни мене.
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26.07.2025 13:13 Ответить
Тебе я не поважаю так само, як і того Бужанського. Одного не розумію, чому шанований мною Ян Валєтов вічно захищає того ватного ушльопка.
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26.07.2025 13:22 Ответить
Россия не украина, из неё желающие выедут как белые люди. А оставшиеся будут делать что им пыня велит, только за вознаграждение, а не за хрипатые стенания писькограя.
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26.07.2025 13:27 Ответить
Понад 150 тис. придатних "пенсіонерів" силових структур в тилу сидять
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26.07.2025 12:46 Ответить
Нехай ними займаються відповідні структури. Чи це привід сцикливо тікати від реальності під юбку мами, сестри, дружини?
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26.07.2025 13:01 Ответить
Звичайно ж не привід. Але проблема мобілізації в Україні не в самому факті мобілізації, а в на 100% перекривленій черговості мобілізації: (екс)силовики з присягою, хто першими ще в 2022 р. мали бути на фронті, сотнями тисяч сидять вже скоро 4 роки в тилу.
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26.07.2025 13:07 Ответить
У нормативах ТЦК встановлені 4 черги мобілізації.
Ідеально у них не виходить, але якщо у законах зазначено, так і намагаються дотримуватись положень.
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26.07.2025 13:22 Ответить
Не чіпайте пенсіонерів. А то всі найбільш рішучі і патріотичні дописувачі пропадуть з форуму.
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26.07.2025 13:29 Ответить
а де студенти і другі пдри, які не виходять на вулиці і площі країни де ці ухилянські пдрси
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26.07.2025 12:49 Ответить
Якщо ТЦиКуни це військовослужбовці, як нам постійно говорять, чому не відкрили вогонь на ураження по потенційній ДРГ противника?
У країні ж війна.
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26.07.2025 12:49 Ответить
Це була скоріше за все диверсійна група кацапідорів. Чому ТЦК не відкрили вогонь по ворогу?
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26.07.2025 12:50 Ответить
Нє, ДРГ б усіх військових ... або ... але скоріш ... недайбох, звичайно
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26.07.2025 13:42 Ответить
А ви кажете не кому УКРАЇНУ захищати, всю групу на передній край.
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26.07.2025 12:50 Ответить
всіх на зону ухилянтів і через тренажор =швабра (мити поли)
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26.07.2025 12:51 Ответить
Полтавське тцк ще та клоака, певно надивились "армії" і продовжувати не захотіли.
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26.07.2025 12:54 Ответить
И на фоне всего этого законодательные слуги народа еще принимают, мягко говоря, неоднозначные законы.
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26.07.2025 12:58 Ответить
Це гандони а не Робін Гуди.
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26.07.2025 13:20 Ответить
Сигнал очевиден - к всенародному восстанию. Вот зелёный каждый день толдычит о мире, а зловредный ТЦК, как воплощение партии войны, никак не даёт ему реализовать планы по построению светлого будущего.
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26.07.2025 13:20 Ответить
Потрібно щоб відповідні підрозділи СБУ перевірили наших цензоровських дописувачів які вже роками підбурюють тут на сайті до спротиву мобілізації, до втечі молодих чоловіків через кордони, адвокатствують тут за кожного гнойного ухилянта. Треба їх вирахувати та поставити до стіни разом з сьогодняшніми полтавськими підурасами. А обов'язок адміністрації сайта доправити всі скріни та логи з подібними висерами до СБУ. Ось це буде патріотично. І свобода слова тут ні до чого.
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26.07.2025 13:17 Ответить
А шо такоє ... а демократія ... а вони у білих шатах, їм не можна, Бох не велить ...
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26.07.2025 13:25 Ответить
Сизранський це ти, гнидо. Якщо не географічно, то ментально тут кацапствуєш. А до стінки подібних істот поставити мені сталіна не потрібно. Це вже не українці. Це вороги. Як і ти.
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26.07.2025 13:34 Ответить
Для мене , ви всі які закликають вбивати українців - підарюги що стоять в одному ряду з орками.Перелякані бурятами ви ,гниди, сидячи в тилу обсцикаючись від страху ладні і по цивільних українцях стріляти , мокша ти сцяна.
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26.07.2025 13:51 Ответить
Вас понесло. Це був сарказм. Для цього смайлики придумали.
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26.07.2025 13:39 Ответить
До Макса Бужанського як завжди сміливості немає підійти - там вираховувати нічого не потрібно. Тільки яйця риба мати. Ви підходьте - ми на памперс скинемося
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26.07.2025 13:32 Ответить
І до Бужанського потрібно. Але те що подібних Бужанському не чіпають не знімає відповідальності з сьогодняшніх нападників та й з ухилянтів загалом.
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26.07.2025 13:37 Ответить
Пам*ятаю мій випадок 2015 року.
Висадились на станції № хХарьківської області , прямували до міста № Донецької області.
По дорозі автобус трішки поламався.
Вирішили з моїм комом, він був юний і наївний, сходити купити водички і трішки цигарок, та смаколиків в кіоск-павільйон що проїхали дві хвилини раніше.
В кіоску, поки купували, приліпилося місцеве чмо яке почало казати що він ексміліціант.
щось там про дружбонародію патякав.
І почало те чмо тягнутися лапцями до мого калашмата. Я людина субтильна худенька і на "лоха" схожий для не свідомих.)
Я ще пам*ятав події весни 14 року, коли військово служблужбовці просто віддавали беемдехи якимось поцам наркоманам-алкашам.
Тицьнув я його дульним тормозом в піддих-він зразуж здувся.)
Пішли до свого автобуса.
До чого я веду- військовий час-не тягніть лапусі до військовослужбовців.
Бо може статися так як сталося в Покровську наприкінці весни 2014.
Хто бажає той знайде відео в ютьюб за посиланням- "красноамейск-рЄфЄрендум" і чому Покровськ мав мирне життя до 2022 року.
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26.07.2025 13:20 Ответить
Участник событий 11 мая 2014 года: «Покровск (Красноармейск) остался украинским городом, хотя в нем жили и живут далеко не всегда патриотически настроенные граждане»

11 мая 2014 года в Покровске ( Красноармейске) проходил так называемый "референдум о самоопределении Донецкой области". Тогда из Днепропетровска в наш город прибыла группа из 60 человек, чтобы сорвать "референдум". Об сообщил Илья Кива на своей странице в соцсети

https://www.06239.com.ua/news/1317021/ucastnik-sobytij-11-maa-2014-goda-pokrovsk-krasnoarmejsk-ostalsa-ukrainskim-gorodom-hota-v-nem-zili-i-zivut-daleko-ne-vsegda-patrioticeski-***********-grazdane

Це ж треба як доля складається. Ківа вже ... таво ...
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26.07.2025 13:33 Ответить
тільки ківи там точно не було))
Як і не було міліції чи НГУ, і не було ЗСУ.
Були лише самоорганізовані громадяни України яким не було пофіг на долю України.
От так он буває)))
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26.07.2025 13:51 Ответить
За таке треба жорстко карати!
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26.07.2025 13:26 Ответить
"деякі мобілізовані втекли"
Цікаво... може краще хай тікають поки в них нема зброї? Бо потім складніше їх ловити буде...
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26.07.2025 13:26 Ответить
Дезертиров почти не ищут. Проще новое пополнение доставить, которое(с такой мотивацией) нередко становится дезертирами. Но все збс.
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26.07.2025 13:47 Ответить
Нахіба силові методи?
Це тупе копіювання свинособакостану.
Блокуєш рахунки і самі прибіжать.
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26.07.2025 13:31 Ответить
Там купа етапів треба пройти щоб по закону почати блокувати рахунки. Тому багато негативу.
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26.07.2025 13:34 Ответить
Creyda Gibson #585205

Маск13

Сцикунів не запитували, бо це обов*язок кожного чоловіка українця- захищати свою країну.
Уникає-отримує блокування.
Тому що нічого чужими руками жар загрібати.
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26.07.2025 13:44 Ответить
Це не копіювання. Потому что нигде такого никогда не было.
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26.07.2025 13:38 Ответить
несмішіть мої шаровари.
На кацапії тиском примушуть підписувати контракт тих срочників.
Там же ж намагалися відловлювати "нелегалів" і направляти в війська.
Після того як пара "нелегалів" завалила десяток комів на стрільбищі це припинилося.
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26.07.2025 13:41 Ответить
1. Чому не стріляли співробітники ТЦК ?

2. Вже писав неодноразово - приходиш у ТЦК, пишеш заяву на відмову служити, сідаєш на 7 років.
І все, ніяких проблем.
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26.07.2025 13:37 Ответить
Лучше побегать от ТЦК семь лет.
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26.07.2025 13:40 Ответить
Хіба що. Але ж у розшуку 7 років, це чимало.
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26.07.2025 13:47 Ответить
Потрібна справедливість по мобілізації ( призивати всіх не дивлячись на розміри гаманця, та чіни), жорстко відноситись до колоністів та нападників на військових,
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26.07.2025 13:45 Ответить
 
 