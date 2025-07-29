Мексиканские добровольцы, вступившие в Международный легион ГУР, подозреваются в связях с наркокартелями, - СМИ
Национальный разведывательный центр Мексики передал Службе безопасности Украины информацию о присутствии мексиканских добровольцев в Международном легионе ГУР. Некоторые из них осваивали FPV-дроны и могут быть связаны с наркокартелями.
Об этом пишет французское издание Intelligence Online, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Центр национальной разведки Мексики (CNI) в начале лета передал СБУ конфиденциальную информацию о том, что некоторые добровольцы из Мексики могли вступить в ряды Международного легиона ГУР.
Эти добровольцы могли получить передовые навыки об использовании FPV-дронов для дальнейшей передачи этих знаний транснациональным преступным группировкам.
После этого СБУ совместно с ГУР начала расследование, которое охватило не только мексиканцев, но и колумбийцев, которые служат в Международном легионе, в частности, в секретном спецподразделении Tactical Group Ethos.
Украинские следователи якобы подозревают, что некоторые добровольцы из Мексики и Колумбии намеренно стремились попасть в учебные центры по подготовке операторов FPV-дронов и обойти начальные проверки, пишет Intelligence Online.
Зафиксированные случаи
Издание отмечает, что один из таких добровольцев, известный как Aguila-7, прибыл в Украину под видом гражданина Сальвадора в марте 2024 года. Он успешно прошел полный курс дроновой подготовки во Львове, демонстрируя опытный уровень - свободное владение аналоговыми передатчиками, умение выявлять тепловые "слепые зоны" и обходить радиоэлектронные помехи.
Расследование установило, что он, вероятно, был бывшим членом элитного мексиканского спецподразделения GAFE, где часть военных после освобождения основала один из самых жестоких наркокартелей - "Лос-Сетас".
По словам европейского собеседника в сфере безопасности, которого цитирует издание, по меньшей мере трое бывших боевиков повстанческой колумбийской организации FARC также попали в Международный легион ГУР по документам Панамы и Венесуэлы.
Их путь в Украину, вероятно, был организован структурами, связанными с наркокартелями - они финансируют и организуют легализацию, а также прокладывают маршруты через Словакию или Молдову.
"Мы принимали добровольцев с добрыми намерениями. Но следует признать: Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит", - заявил один из руководителей СБУ в комментарии Intelligence Online.
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баранять добре, пачками, безжально та ефективно
тому їм респект та шана
а декому слід ретельно перевірити кацапське походження цієї інфи
знадобиться, у скорому майбутньому
Отже - взагалі не цікаво чим вони займались вдома !
Так все співпало...
Себто, те що дехто використав можливість накивати п'ятами, та почати життя з нового листа - вірю. Те що це грандіозний план від кортелів опанувати нову зброю, то вже казочки.
Воно й так, через декілька років, світ отримає величезну кількість недорогих найманців-дронщиків зі свиногірья ( та й України теж), які втратять роботу через затухання війни.