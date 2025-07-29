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Новости Мексиканцы добровольцы в ГУР
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Мексиканские добровольцы, вступившие в Международный легион ГУР, подозреваются в связях с наркокартелями, - СМИ

Мексиканские добровольцы в составе Международного легиона в Украине подозреваются в связях с картелями

Национальный разведывательный центр Мексики передал Службе безопасности Украины информацию о присутствии мексиканских добровольцев в Международном легионе ГУР. Некоторые из них осваивали FPV-дроны и могут быть связаны с наркокартелями.

Об этом пишет французское издание Intelligence Online, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Центр национальной разведки Мексики (CNI) в начале лета передал СБУ конфиденциальную информацию о том, что некоторые добровольцы из Мексики могли вступить в ряды Международного легиона ГУР.

Эти добровольцы могли получить передовые навыки об использовании FPV-дронов для дальнейшей передачи этих знаний транснациональным преступным группировкам.

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После этого СБУ совместно с ГУР начала расследование, которое охватило не только мексиканцев, но и колумбийцев, которые служат в Международном легионе, в частности, в секретном спецподразделении Tactical Group Ethos.

Украинские следователи якобы подозревают, что некоторые добровольцы из Мексики и Колумбии намеренно стремились попасть в учебные центры по подготовке операторов FPV-дронов и обойти начальные проверки, пишет Intelligence Online.

Зафиксированные случаи

Издание отмечает, что один из таких добровольцев, известный как Aguila-7, прибыл в Украину под видом гражданина Сальвадора в марте 2024 года. Он успешно прошел полный курс дроновой подготовки во Львове, демонстрируя опытный уровень - свободное владение аналоговыми передатчиками, умение выявлять тепловые "слепые зоны" и обходить радиоэлектронные помехи.

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Расследование установило, что он, вероятно, был бывшим членом элитного мексиканского спецподразделения GAFE, где часть военных после освобождения основала один из самых жестоких наркокартелей - "Лос-Сетас".

По словам европейского собеседника в сфере безопасности, которого цитирует издание, по меньшей мере трое бывших боевиков повстанческой колумбийской организации FARC также попали в Международный легион ГУР по документам Панамы и Венесуэлы.

Их путь в Украину, вероятно, был организован структурами, связанными с наркокартелями - они финансируют и организуют легализацию, а также прокладывают маршруты через Словакию или Молдову.

"Мы принимали добровольцев с добрыми намерениями. Но следует признать: Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит", - заявил один из руководителей СБУ в комментарии Intelligence Online.

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Автор: 

Мексика (121) добровольцы (1193) дроны (4367) Интернациональный легион (17) ГУР (530)


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Топ комментарии
+12
Да насрати поки вони воюють за нас. Хоч нехай наркоту на Сосію відправляють. Он палестинці людям голови відрізали і гвалтували а Франція і Великобританія ще й хоче визнати їх державою і посадити в ООН
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29.07.2025 22:12 Ответить
+6
Французкий иностранный легион так и комплектовался. Брали всех, кто хочет и может сражаться, не смотря на уголовное прошлое. Удерживать в рамках - ответственность командиров.
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29.07.2025 22:25 Ответить
+5
Чи допомагає Україні Мексика чи Колумбія? Ні. То чого нас повинні турбувати їх проблеми? Приїхали добровольці, відвоювали строк за контрактом, подальша їх доля після виїзду - не наша справа.
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29.07.2025 22:34 Ответить
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Ну тоді вони перейдуть на стороні рашистів воювати. ***** насрати хто за нього воює. А в нас таки прийдеться хлопчиків в трусиках до 25 років мобілізувати на фронт.
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29.07.2025 22:16 Ответить
сарказм Вам схоже поняття незрозуміле..
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29.07.2025 22:18 Ответить
Да насрати поки вони воюють за нас. Хоч нехай наркоту на Сосію відправляють. Он палестинці людям голови відрізали і гвалтували а Франція і Великобританія ще й хоче визнати їх державою і посадити в ООН
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29.07.2025 22:12 Ответить
Ну с мексиканцами которые куда-то вступают или пытаются вступить, надо держать ухо в остро, там наркомафия это государство в государстве и не понятно какое из них сильнее.
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29.07.2025 22:15 Ответить
Буває - підвезіть їм коки і нехай воюють
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29.07.2025 22:16 Ответить
Іноземці мають служити тільки штурмовиками і не мати доступу до опанування технологіями. Це ж банальна істина !!!
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29.07.2025 22:17 Ответить
"Мексика не присоединилась к санкциям, введенным против России западными странами. Она заняла позицию нейтралитета и продолжает поддерживать дипломатические отношения с Россией. Мексика не вводила собственные санкции против России и не поддерживает их введение другими странам" Пішли ви нах, сомбероголові. Запросто ви транслюєте брехню, делов-то. В пику США.
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29.07.2025 22:23 Ответить
Наші життя нікого не хвилюють. На нас усім байдуже на цілій Землі. А отже...картелі то й картелі. Іц даз'нт метта, принаймні наразі.
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29.07.2025 22:24 Ответить
Схоже , що мексиканські картелі опанують дрони швидше ніж армії США та Європи
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29.07.2025 22:25 Ответить
Make America Great Again
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29.07.2025 22:35 Ответить
Французкий иностранный легион так и комплектовался. Брали всех, кто хочет и может сражаться, не смотря на уголовное прошлое. Удерживать в рамках - ответственность командиров.
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29.07.2025 22:25 Ответить
ці люди баранять кацапських підарів
баранять добре, пачками, безжально та ефективно
тому їм респект та шана
а декому слід ретельно перевірити кацапське походження цієї інфи
знадобиться, у скорому майбутньому
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29.07.2025 22:26 Ответить
И шо? А французы в свой Легион кого угодно берут (ну, или всегда брали) и не парятся.
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29.07.2025 22:27 Ответить
Та хоч у зв'язках з армією Сатани. Аби кацапів нищили...
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29.07.2025 22:31 Ответить
Чи допомагає Україні Мексика чи Колумбія? Ні. То чого нас повинні турбувати їх проблеми? Приїхали добровольці, відвоювали строк за контрактом, подальша їх доля після виїзду - не наша справа.
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29.07.2025 22:34 Ответить
Зате це хвилює американське суспільство, яке лякають наркокартелями ліпше бабая. А тут "стопроц інфа" шо ЗСУ тренує їм бойовиків. Таке от співпадіння...
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29.07.2025 22:46 Ответить
Вони воюють за Україну ? Воюють
Отже - взагалі не цікаво чим вони займались вдома !
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29.07.2025 22:34 Ответить
чистий кацапський вкид з метою дискредитації України, ЗСУ та ГУР
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29.07.2025 22:36 Ответить
Запросто ... вони це вміють
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29.07.2025 22:45 Ответить
То зе! став бояться, що в нього конкуренти по наркотрафіку з'явились? Бо щось новин по наркоті в ЗСУ богато з'явилось..
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29.07.2025 22:36 Ответить
Дуже добре мати з'язики з мексиканською мафією, ті хлопці дістануть кого хочеш
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29.07.2025 22:39 Ответить
Більш цікаво як і чому маловідомий "французький" сайт отримав "конфіденційну інформацію" від розвідки Мексики, джерел в СБУ, з коментарями неназваних керівників та поширив десь в глибинах тирнету цю інформацію на яку одразу точно вийшли наші недорогенькі.
Так все співпало...
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29.07.2025 22:43 Ответить
фсба відпрацьовує гроші
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29.07.2025 22:54 Ответить
життя бентежне
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29.07.2025 22:54 Ответить
Це така конфеденційна інформація і якщо її видали, то...
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29.07.2025 22:56 Ответить
Та и чпуй на них
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29.07.2025 23:02 Ответить
Як на мене історія сильно натягнута за вуса на глобуса. Зазвичай легіонери отримують війскову професію за своїми попередніми навичками, це штурми, снайпера та т.і., бо дронщики з'явилися лише недавно. З них формують сякий-такий приданий піхотний підрозділ на кшталт наших ТРО. Тобто шанс отримати навчання на дронщика в них не те що великий.
Себто, те що дехто використав можливість накивати п'ятами, та почати життя з нового листа - вірю. Те що це грандіозний план від кортелів опанувати нову зброю, то вже казочки.
Воно й так, через декілька років, світ отримає величезну кількість недорогих найманців-дронщиків зі свиногірья ( та й України теж), які втратять роботу через затухання війни.
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29.07.2025 23:06 Ответить
На фронті за Україну загинуло 900 іноземців, з них майже 30% це колумбіці
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29.07.2025 23:14 Ответить
 
 