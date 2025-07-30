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Новости Индустрия дронов
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США и Украина готовят мегасоглашение. Штаты будут покупать украинские дроны, - Стефанчук

Индустрия дронов

Украина и США готовят соглашение Стефанчук рассказал подробности

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готовит масштабное оборонное соглашение с Соединенными Штатами.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Рада, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем новый "mega deal" (мега соглашение. - ред.) с Соединенными Штатами Америки. Это когда украинские дроны будут продаваться в США, а Украина будет покупать новейшее вооружение от США. Это совершенно новая страница, когда мы уже начинаем становиться поставщиками безопасности для всего мира. Потому что у нас есть уникальный опыт, уникальные технологии, уникальные продукты безопасности, которые мы можем предложить нашим партнерам", - рассказал Стефанчук.

Спикер парламента также напомнил о датской и чешской модели, которые финансируют и поставляют оборудование для Сил обороны Украины.

Ранее президент Зеленский заявил, что США будут покупать украинские беспилотники. Соответствующее соглашение - на 10-30 млрд долларов - должны подготовить секретарь СНБО Рустем Умеров, глава МОУ Денис Шмыгаль и советники по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Также читайте: Рада 31 июля рассмотрит изменения в госбюджет по увеличению финансирования ВСУ, - Стефанчук

Автор: 

соглашение (1366) США (27596) Стефанчук Руслан (674)


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Топ комментарии
+4
Вже ж Зеля продавав - ти опіздав
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30.07.2025 11:13 Ответить
+4
А ЗСУ дронів вистачає ?
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30.07.2025 11:14 Ответить
+3
якась коломойскіна компашка у сша, буде купувати у гнилої компашки міндіча в україні?
потужна мегаугода від зеленого дегенерата мародера коливана!
коливан, тобі завтра голосувати незалежність набу та сап.
а, після завтра йти під суд з повною конфіскацією.
ти готовий?
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30.07.2025 11:14 Ответить
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Вже ж Зеля продавав - ти опіздав
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30.07.2025 11:13 Ответить
Мо' запіздИв, чи швидше запІздив?
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30.07.2025 11:28 Ответить
Два в одному
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30.07.2025 11:33 Ответить
Ну те що США купить дрони та особливо програми до них, я не сумніваюсь. Я сумніваюсь, чи не отримаємо ми взамін такий звичний для нас собачій хер?
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30.07.2025 11:14 Ответить
А ЗСУ дронів вистачає ?
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30.07.2025 11:14 Ответить
Ціна для ЗСУ та ціна для США - не одне і те ж. Далі додумайте, якщо є чим.
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30.07.2025 11:31 Ответить
якась коломойскіна компашка у сша, буде купувати у гнилої компашки міндіча в україні?
потужна мегаугода від зеленого дегенерата мародера коливана!
коливан, тобі завтра голосувати незалежність набу та сап.
а, після завтра йти під суд з повною конфіскацією.
ти готовий?
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30.07.2025 11:14 Ответить
Є гарна українська приказка: не кажи "Гоп", поки не перескочиш.
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30.07.2025 11:14 Ответить
А коли перескочиш - подивись, куди ускочив
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30.07.2025 11:23 Ответить
а цього дебіла вони купити не хочуть?
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30.07.2025 11:14 Ответить
ОФУЕТЬ И НЕ ВСТАТЬ
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30.07.2025 11:15 Ответить
***, Покровськ губемо!!! В вони дрони продають!!!!! Це з тих 3млн. дронів піздиШмигаля?! Чи 6млн. умерова?!
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30.07.2025 11:16 Ответить
Как уже надоели однообразные новости про этих Мега специалистов во всех направлениях, со своими Мега "достижениями", не меньше, чем ******* соловьев со своими ядреными бонбами по всем и вся!
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30.07.2025 11:17 Ответить
Вже була мегаугода з корисними копалинами....
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30.07.2025 11:18 Ответить
скоро й з мільярду дерев почнуть виділяти на продаж
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30.07.2025 11:19 Ответить
Намічається МегаДерибан зелених.
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30.07.2025 11:19 Ответить
Такі дрони які виробляє держава - вони не купуватимуть . Зі слів наших військових , те що постачає держава в підрозділи - лайно , а не дрони . Їх доводиться перелаштовувати , перепрошивати і все інше . Тому наприклад Мадяр і каже що його підрозділ давно відмовився від державних дронів .
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30.07.2025 11:19 Ответить
Заваліть хтось ***** цьому *******.
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30.07.2025 11:20 Ответить
А США з ким-то воюють? Нахіба їм накупляти дронів і складувати їх? Аккумулятори дронів, гадаю, не дуже ******* довгострокове зберігання на складах. Через 2-3 роки з того мотлоху половина взагалі не взлетить.
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30.07.2025 11:23 Ответить
Нахіба США наші безпілотники, якщо в них є ********* озброєння, які вони нам продають?
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30.07.2025 11:23 Ответить
Як не дивно але у США підтверджують можливість закупівлі дронів .
Але очевидно , мова в першу чергу про - морські дрони . У їх розробці Україна і дійсно лідирує .
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30.07.2025 11:30 Ответить
Щоб продавати в інші краіни в декілька раз дорожче. В договорі вкажуть, що зможуть без погодження з Украіною.
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30.07.2025 11:30 Ответить
Всі Дрони в США! УРА!!! "Хочпаржом" наканєц прішло!!!
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30.07.2025 11:25 Ответить
А при чому Стефанчук до оборонноі угоди з США? Пхає рило щоб "примазатись до мега корита"?
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30.07.2025 11:26 Ответить
Помічник узурпатора Зе, ти краще забеспеч ЗСУ необхідною кількістю длронів і повідрубуйте руки міндічам, які вже вкрали десятки мільярдів на виробництві дронів, бо тільки кіношники-друзяки Зелі мають доступ до бюджетних і міжнародних грошей, які виділені на виготовлення дронів. А ще, новина така собі, ще жодного дрону США не купили, а свинарчук Зелі вже розтіліпав на весь світ своїм брехливим язиком.
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30.07.2025 11:28 Ответить
Якщо виготовлено анонсовані 10 мільйонів дронів то чому би і не продати, нам стільки не потрібно....
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30.07.2025 11:31 Ответить
Ми вже бачили ваші "мегаугоди" !
Від 4000$ вчителям до мільярд дерев...
Черговий 3,14здьож зелених хапуг!
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30.07.2025 11:31 Ответить
Ну і де амери будуть їх застосовувати?
Хіба що мігрантів ганяти на кордоні.Через пару років,як не раніше, вони застаріють і що, потім,нам назад продадуть?
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30.07.2025 11:38 Ответить
 
 