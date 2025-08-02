Рашисты атаковали Николаев: разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, продолжается ликвидация пожара (обновлено)

Вечером субботы, 2 августа, российские оккупанты атаковали Николаев. В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщают мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские террористы атаковали Николаев. Все соответствующие службы уже работают", - сообщил в 22:31 Сенкевич.

Кроме того, в Николаевской области зафиксировано отключение электроснабжения.

"Есть отключение света в области. Выясняем", - сообщил Ким в 22:26.

После атаки россиянами города Николаева возник пожар. Все службы работают, - сообщил в 22:34 Ким.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о пуске врагом ракеты Х-22 из акватории Черного моря в направлении Николаева.

Обновление

В 23:15 Сенкевич сообщил, что в результате российских обстрелов разрушены частные дома, поврежден еще ряд домов, в том числе многоэтажки. Идет ликвидация пожара.

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