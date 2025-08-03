1 275 5
Войска РФ снова ударили КАБами в районе моста в Херсоне
Утром 3 августа 2025 года российские военные снова атаковали Херсон с авиации.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно, зафиксировано попадание в районе моста", - отметил он.
По словам Прокудина, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.
Накануне сообщалось, что оккупанты ударили КАБами по Херсону: поврежден автомобильный мост, жителей микрорайона Корабел призывают эвакуироваться.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Микола Січень #486030
показать весь комментарий03.08.2025 12:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий03.08.2025 12:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий03.08.2025 12:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Isolda Peres
показать весь комментарий03.08.2025 13:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вячеслав Crane
показать весь комментарий03.08.2025 13:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль