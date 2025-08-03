Войска РФ снова ударили КАБами в районе моста в Херсоне

Утром 3 августа 2025 года российские военные снова атаковали Херсон с авиации.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, зафиксировано попадание в районе моста", - отметил он.

По словам Прокудина, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.

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Накануне сообщалось, что оккупанты ударили КАБами по Херсону: поврежден автомобильный мост, жителей микрорайона Корабел призывают эвакуироваться.