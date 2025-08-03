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Новости Обстрелы Херсона
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Войска РФ снова ударили КАБами в районе моста в Херсоне

Оккупанты ударили КАБами по мосту в Херсоне

Утром 3 августа 2025 года российские военные снова атаковали Херсон с авиации.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, зафиксировано попадание в районе моста", - отметил он.

По словам Прокудина, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.

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Накануне сообщалось, что оккупанты ударили КАБами по Херсону: поврежден автомобильный мост, жителей микрорайона Корабел призывают эвакуироваться.

Автор: 

обстрел (28852) Херсон (2990) КАБ (418) Херсонская область (5066) Херсонский район (483)


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свинособаки..
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03.08.2025 12:22 Ответить
то є в міст не попали
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03.08.2025 12:32 Ответить
❗️Херсонський міст такий же міцний, як і саме прифронтове місто - вистояв, є тільки наскрізна діра посередині
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03.08.2025 12:35 Ответить
Божечки, а як же людям без мосту виживати там?
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03.08.2025 13:14 Ответить
"Зафіксовано влучання в районі мосту", тобто сьогодні у міст не влучили, а в район мосту. Втім, якщо якомусь з упирів у мордорських погонах спала на думку ідея знищити міст, то вони будуть колупати КАБ-ами цей район, допоки його не знищать. Очевидно, цей район тепер становить додаткову небезпеку для мешканців, краще б, принаймні у кого є можливість і воля, прислухатися до порад про евакуацію, бо вчорашнє пошкодження і руйнування будинків біля мосту, навряд чи останнє.
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03.08.2025 13:40 Ответить
 
 