РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12342 посетителя онлайн
Новости Донетчина Наступление на Харьков
4 556 32

За несколько месяцев Третий корпус Билецкого "съест" клин, который РФ вбила между Лиманом и Боровой, - Арти Грин

Третий корпус Билецкого освободит плацдарм между Боровой и Лиманом.

Через несколько месяцев Третий армейский корпус, которым командует полковник Андрей Билецкий, освободит плацдарм, который армия РФ заняла за рекой Жеребец - между Боровой на Харьковщине и Лиманом в Донецкой области.

Об этом в эфире Фабрики новостей заявил Арти Грин, военнослужащий, военный эксперт, передает Цензор.НЕТ.

В данное время Третий корпус продолжает присоединять подразделения, и Лиманское направление получил недавно. Через несколько месяцев развернется в полную силу, и захваченный противником плацдарм "дематериализуется".

"Клин, который россияне вбили между Лиманом и Боровой за последние месяцев семь, Третий армейский корпус его сожрет до конца года. С умом подойдет, по-натовски - чтобы пехота шла добивать и брать пленных, а не штурмовать. Думаю, хана им", - считает Грин.

Также читайте: Третий армейский корпус сдержал наступление оккупантов на последнем рубеже Донбасса, - Билецкий

7 августа Третий армейский корпус сообщил, что 3-я штурмовая, 60-я и 63-я бригады вместе с приданной 66-й удержали последний рубеж обороны в Луганской области и продолжают противостоять сразу трем армиям РФ: 20-й, 1-й танковой и 25-й. Недавно в боевые порядки корпуса вошла также 53-я ОМБр.

За более чем месяц оборонительной операции подразделения корпуса уничтожили почти 2000 оккупантов, еще около 1500 - санитарные потери врага. Ликвидировали 664 единицы техники и вооружения, еще 385 - поразили. Сбили 4217 БпЛА различного типа, еще 41 - подавлены или поражены. Сегодня корпус сдерживает противника от прорыва к стратегическому узлу Славянско-Константиновской агломерации.

Автор: 

Донецкая область (10421) боевые действия (4663) Билецкий Андрей (248) Харьковская область (1419) Краматорский район (558) Изюмский район (123) Боровая (14) Лиман (92) Третий армейский корпус (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Гучна заява! - дай Боже!
показать весь комментарий
08.08.2025 12:27 Ответить
+7
Яке ж ти тупе. Це тільки в одному місці
показать весь комментарий
08.08.2025 12:31 Ответить
+5
От зібрати б з оцих експертів корпус......, а може і на три назбирається. Так дивись і каву в Ялті можна було б випити.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він там у Колі Фельдмана ще багато чого розказував, але Цензор про таке не пише
показать весь комментарий
08.08.2025 12:20 Ответить
У нас развелось просто куча "экспертов", особенно в последнее время и особенно превозносящих "великого командира" вождя белых Белецкого. Это без отношения к рядовым бойцам корпуса, которые реально бьются как львы. Только вот подобным макаром никто не рекламирует 7 и 8 корпуса ДШВ, бригадам которого уже 3 года достаются самые пожарные участки. И борды про них по стране не цепляют на каждом углу. При них молчок.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:10 Ответить
Що цікаво за місяць знищили понад 2000 рашистів, а як же бути з понад 1000 в день? Наша влада так забрехалась, що дальше нікуди!
показать весь комментарий
08.08.2025 12:21 Ответить
Яке ж ти тупе. Це тільки в одному місці
показать весь комментарий
08.08.2025 12:31 Ответить
То ви тупі зе-бобіки, шевеліть своїми квартальними мозгами, 3-й корпус перекриває хай 10% , неважко порахувати скільки в середньому за місяць по цілому фронту- орієнтовно виходить 700 кацапів.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:16 Ответить
опечатка, за день-700 кац.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:22 Ответить
Ну ты реально тупое. А с чего ты взял что по всему фронту одинаково мочат?
показать весь комментарий
08.08.2025 13:25 Ответить
Ефективність 3-ї більша, чим по іншим, але я беру в середньому- грубо. Чи ти лишнєхромосомний думаєш, що тероборона, яку нічим не забезпечують знищує одинаково?
показать весь комментарий
08.08.2025 13:32 Ответить
Так може бути коли ти тупий і не розумієш різниці між статистикою по всьому фронту і його відтинку.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:31 Ответить
ОДИН корпус знищив 2000 за місяць, а "понад 1000 в день" - це по всьому фронтові загальні втрати ворога. Якщо ти не вмієш читати - не звинувачуй інших у брехні.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:35 Ответить
Пити треба МЕНШЕ.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:02 Ответить
вірте дальше наполєончіку, який думає, що він грає президента в серіалі!
показать весь комментарий
08.08.2025 13:34 Ответить
Гучна заява! - дай Боже!
показать весь комментарий
08.08.2025 12:27 Ответить
Эти вполне могут.Азов парни мотивированные в бою стоят и воюют( в Мариуполе по крайней мере до последнего держали оборону в окружении) ,а не бегут целыми бригадами с позиций после первого обстрела.Главное ,чтобы приданные им в помощь части не подвели
показать весь комментарий
08.08.2025 12:38 Ответить
Це 110-та яку в Авдіївці сточили тікала? Чи 93-тя, чи 60? Чи тисячі тих, які билися до кінця, але не здалися в полон на милість кацапів.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:47 Ответить
Є ті, які стоять, є ті, які тікають, підставляючи сусідів...найнестійкіші - територіальна оборона...можливо через те, що у них з ресурсами повна дупа - комплектують їх так, ніби вони мають стояти виключно на других лініі, а викоритстовують на першій так, ніби вони повністю укомплектовані мех бригади...
показать весь комментарий
08.08.2025 13:10 Ответить
Азов це перший корпус, тут розмова йде про третій.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:50 Ответить
Ну, Белецкий тоже захотел быть "Азовом". У нас теперь и "Да Винчи" два. И ситуация с командирами там подобная.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:15 Ответить
Так Азов не в цьому корпусі. А мав би, за логікою.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:28 Ответить
От зібрати б з оцих експертів корпус......, а може і на три назбирається. Так дивись і каву в Ялті можна було б випити.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:27 Ответить
Це експерд-кіздюк
показать весь комментарий
08.08.2025 12:38 Ответить
Не кажи--гоп
А чого ж "по натівськи не воювали"?
показать весь комментарий
08.08.2025 12:27 Ответить
Кацапи перекидують резерви з рашки, хочуть захопити Купянськ.
До першого вересня кацапи мають намір вийти до околиць Покровська.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:36 Ответить
Дуже неоднозначний заголовок. Хто кого зжере з нього можно читати як в одну, так і в іншу сторону...
показать весь комментарий
08.08.2025 12:33 Ответить
"лион

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 08.08.2025"

Пнх, кацап.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:15 Ответить
З таких розумних "експертів" вже мабуть пів бригади можна зібрати.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:49 Ответить
Логічніше було б додати до цього корпусу Дев'яностодвійку та Азов. Харків як він є.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:26 Ответить
Азов - це Нацгвардія і на базі Азову сформований інший копус.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:49 Ответить
Дай Бог. Хоча деякі пишуть що краще і легше було б формувати дивізії а не корпуси.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:49 Ответить
 
 