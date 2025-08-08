За несколько месяцев Третий корпус Билецкого "съест" клин, который РФ вбила между Лиманом и Боровой, - Арти Грин

Через несколько месяцев Третий армейский корпус, которым командует полковник Андрей Билецкий, освободит плацдарм, который армия РФ заняла за рекой Жеребец - между Боровой на Харьковщине и Лиманом в Донецкой области.

Об этом в эфире Фабрики новостей заявил Арти Грин, военнослужащий, военный эксперт, передает Цензор.НЕТ.

В данное время Третий корпус продолжает присоединять подразделения, и Лиманское направление получил недавно. Через несколько месяцев развернется в полную силу, и захваченный противником плацдарм "дематериализуется".

"Клин, который россияне вбили между Лиманом и Боровой за последние месяцев семь, Третий армейский корпус его сожрет до конца года. С умом подойдет, по-натовски - чтобы пехота шла добивать и брать пленных, а не штурмовать. Думаю, хана им", - считает Грин.

7 августа Третий армейский корпус сообщил, что 3-я штурмовая, 60-я и 63-я бригады вместе с приданной 66-й удержали последний рубеж обороны в Луганской области и продолжают противостоять сразу трем армиям РФ: 20-й, 1-й танковой и 25-й. Недавно в боевые порядки корпуса вошла также 53-я ОМБр.

За более чем месяц оборонительной операции подразделения корпуса уничтожили почти 2000 оккупантов, еще около 1500 - санитарные потери врага. Ликвидировали 664 единицы техники и вооружения, еще 385 - поразили. Сбили 4217 БпЛА различного типа, еще 41 - подавлены или поражены. Сегодня корпус сдерживает противника от прорыва к стратегическому узлу Славянско-Константиновской агломерации.