Новости Боевые действия на Покровском направлении
7 711 34

Рекордные выстрелы: снайпер из винтовки "Aligator" ликвидировал двух оккупантов на расстоянии 4000 метров вблизи Покровска. ВИДЕО

Рекордное попадание было осуществлено 14 августа 2025 года с помощью искусственного интеллекта под корректировкой комплекса БПлА из винтовки калибра 14,5 мм Aligator.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами подготовки рекордных выстрелов и их выполнения опубликована в соцсетях.

"Невероятная меткость и обновление мирового рекорда по дальности поражения! Украинский снайпер ликвидировал двух российских военнослужащих с расстояния 4000 метров. Пуля прошла в окно, за которым были оккупанты (левее трубы). Кадры - эксклюзивные, место - направление обороны городов Покровск - Мирноград в зоне ответственности ОТГ "Донецк", где в частности выполняет специальные задачи сводное подразделение снайперов "Призрак" в количестве 8 взводов снайперов в частях подразделений Сухопутных войск", - отмечается в комментарии к видео.

Автор: 

рекорд (246) Донецкая область (10487) снайперы (489) Покровск (741) Покровский район (885)
Топ комментарии
+16
Не бачу підстав...
15.08.2025 09:53
+10
Сила!
15.08.2025 09:39
+9
Черговому українському супергерою-респект...
15.08.2025 09:47
Сила!
15.08.2025 09:39
хоч би написали, що відео 18+
15.08.2025 09:43
Не бачу підстав...
15.08.2025 09:53
Хай привикають до винищення падалі.
15.08.2025 09:54
У наших реаліях 25+.
15.08.2025 09:56
Всього 1 дохлий орк. Де ти побачив 18 ?
15.08.2025 10:34
Ах. і чому йому не виписали відрядження? Він так необхідний зараз набагато північніще......
15.08.2025 09:44
молодець
15.08.2025 09:45
то, чому цей снайпер поблизу покровська, а не на алясці?????!!!!!!
15.08.2025 09:45
Там мабуть працюватимуть зі "стінгером"
15.08.2025 10:09
Бо там треба не "снайпер", а "вогнеметник"...
15.08.2025 10:22
Черговому українському супергерою-респект...
15.08.2025 09:47
Фонтастично!
15.08.2025 09:47
Муйня якась, це ьи
15.08.2025 09:58
15.08.2025 09:55
Не зрозуміло, чому він ще не на Алясці
15.08.2025 09:57
Ну може хоче ще більш рекордний постріл...скільки там від Покровська до Аляски?
15.08.2025 10:13
Просто навпіл монголоїда!!! Гвинтівка маленька гармата!!! Снайпер молодець!!! Так тримати,!!! Слава ЗСУ!!!
15.08.2025 10:23
Влучання показане по віконних пройомах промислової будівлі, труп лежить серед рослинності і димить, і розваленний як після вибуху, а не кульового поранення.
15.08.2025 10:24
Не, ну коли воно красіво - то красіво!
Особливо отой "нотюрморт" в кінці...
Респект автору цього перфомансу!!!
15.08.2025 10:27
Влучання 14,5мм розчерепашило кацапа.
15.08.2025 10:32
Вроді стріляли по будинку а орк розвальцьований чомусь в окопі
15.08.2025 10:36
Це різні відео і різні локації
15.08.2025 10:43
І різні комп. ігри.
15.08.2025 10:57
Алігатор - тож гвинтівка українського виробництва. Останій кадр рашиста в окопі - можно було і не давати - дає негативний вплив. А відстань дійсно вражає.
15.08.2025 10:58
А у чому фейк, вазілінський?
15.08.2025 11:15
Бо обстріл будівлі, а труп у полі.
15.08.2025 11:51
Ого куля реактивна була , розігналась чи що ?
15.08.2025 11:12
Добра роботи Українців, проти окупантів з москові!
******, зробив оркам предОплату, за цю послугу в Мирній Україні!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
15.08.2025 11:18
То розривна куля була чи як?
Такого фаршу з вцілілим працюючим сердце я ще не бачив...
15.08.2025 11:40
 
 