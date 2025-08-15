РУС
Новости Обстрелы Днепропетровщины
Россияне атаковали ракетами Днепровский район: предварительно, есть пострадавший

Россияне атаковали ракетами Днепровский район

Сегодня, 15 августа, российские войск совершили ракетную атаку на Днепровский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Днепровский район. Ракетная атака. Предварительно, есть пострадавший. Возник пожар. Детали уточняем", - написал он.

