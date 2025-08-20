РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10401 посетитель онлайн
Новости
4 153 36

Компания, в которой работает один сотрудник, выиграла тендер на более миллиарда гривен в Николаеве

миколаїв

В компании "Waste To Energy Niko", которая выиграла конкурс на сортировку мусора с бюджетом 1,25 млрд грн и 25-летним договором с мэрией, работает только один человек - Дмитрий Гончаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Николаевская правда.

Издание отмечает, что он является подчиненным главы Агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Анны Замазеевой.

"Гончаров Дмитрий Вадимович еще 1 августа позировал на одном фото с Замазеевой и главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, и был представлен как директор регионального Офиса декарбонизации. Это такое межведомственное учреждение, которое де-факто подчинено Агентству Замазеевой, и этот Гончаров - единственный сотрудник ООО Waste To Energy Niko. Компании, которая берется осваивать бюджет 1,25 млрд грн", - говорится в сообщении.

Читайте: "Вместо объяснений получила хамство", - блогер Берендакова о реакции Сенкевича на вопрос о "мусорном" проекте

Автор: 

мусор (494) Николаев (2187) Николаевская область (2197) тендер (673) Николаевский район (107)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
"Доброго вечора. Мииз Миколаїва" ©

Вот и подошла к закономерному финалу распиаренная репутация зеленого Кима.
показать весь комментарий
20.08.2025 20:23 Ответить
+19
Порушуйте кримінальну справу,причепом Кіма,ще одного ЗЕленого,бо без нього тендер однієї особи не пройшов би.
показать весь комментарий
20.08.2025 20:17 Ответить
+13
Теперь я точно знаю
Что значит - СУПЕРМЕН!!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що нового?
показать весь комментарий
20.08.2025 20:14 Ответить
Прізвища
показать весь комментарий
20.08.2025 20:20 Ответить
Порушуйте кримінальну справу,причепом Кіма,ще одного ЗЕленого,бо без нього тендер однієї особи не пройшов би.
показать весь комментарий
20.08.2025 20:17 Ответить
Так там ни только Ким, там и Синкевич в подельниках.
показать весь комментарий
20.08.2025 21:27 Ответить
Теперь я точно знаю
Что значит - СУПЕРМЕН!!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 20:18 Ответить
Ну з Києва вилучили 8млрд (бо Кличко), то частину можна і на Миколаїв дати (бо своїм).
Не дивує...
показать весь комментарий
20.08.2025 20:19 Ответить
Хапайте зелень поки не втікли
показать весь комментарий
20.08.2025 20:19 Ответить
Человек -гора
показать весь комментарий
20.08.2025 20:20 Ответить
Гора мусора
показать весь комментарий
20.08.2025 20:36 Ответить
А що там освоювати? Тому заніс, цьому заніс, з іншими поділився . Ах хто те сміття рахувати та сортувати буде? Будуть десь звозити, а потім організують типу прильоту кабу, а краще іскандеру і пожежу. І все бабки скінчилися.
показать весь комментарий
20.08.2025 20:22 Ответить
"Доброго вечора. Мииз Миколаїва" ©

Вот и подошла к закономерному финалу распиаренная репутация зеленого Кима.
показать весь комментарий
20.08.2025 20:23 Ответить
Така собі подія - він народився з золотою ложкою в роті - от і поперло
показать весь комментарий
20.08.2025 20:29 Ответить
Він звичайний Фунт
показать весь комментарий
20.08.2025 20:35 Ответить
Мабуть в бані кіму добре масаж робив
показать весь комментарий
20.08.2025 20:36 Ответить
І що.... За законом, навіть одна фізична особа може брати участь у торгах в Україні, зокрема у публічних закупівлях через систему «Прозорро». Ну виграв, наняв людей. Якщо умови договору виконує, все ОК. Знаю солідні фірми, кінцевий бенефіціар мешкає в Берліні, некій Зінгельшухер, но очень респектабельний. Вам від цього легше не стане, як діти малі.
показать весь комментарий
20.08.2025 20:29 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 20:44 Ответить
Черговий раз впевнився що в ко-манді зеленого гідранта лише здирники, мародери і брехуни.
показать весь комментарий
20.08.2025 20:30 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.08.2025 20:35 Ответить
У нас збирають(за свій рахунок встановили контейнери)вивозять,там сортують потім реалізують-цигани,ні в кого коштів не просять,ще й дякую мешканцям кажуть.
показать весь комментарий
20.08.2025 20:37 Ответить
Який це регіон?
У нас тільки крадуть і заміж звуть.
Де взяти таких циган?
показать весь комментарий
20.08.2025 20:44 Ответить
А шо так можно было ?
показать весь комментарий
20.08.2025 20:44 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 20:50 Ответить
Зелена "Країна мрій"
показать весь комментарий
20.08.2025 20:58 Ответить
а в Миколаєві це нормальний хід...там перерізали ригі всі фабрикі та заводи на метал , ще при януковочу ,і всі чухнули до США та Дубаї , ви думаєте що тепер там все для миколаївців ? ніт , миколаївці мають те ,за шо наголосували в 19р ,вони зробили себе самі ....
показать весь комментарий
20.08.2025 21:10 Ответить
Відбувається лютий треш...дерибанять як в останній день..☹️
показать весь комментарий
20.08.2025 21:11 Ответить
Україна дійсно крїна можливостей, тільки не для чесних людей, а для темних ділків і корупціонерів, де без важкої праці за хвилину відразу стаєш мільярдером.
показать весь комментарий
20.08.2025 21:13 Ответить
Потужний робітник...
показать весь комментарий
20.08.2025 21:14 Ответить
Країна мародерів у вишиванках
показать весь комментарий
20.08.2025 21:18 Ответить
Так Синкевичу давным-давно на нары пора.
показать весь комментарий
20.08.2025 21:25 Ответить
Найсмішніше те, що ніхто навіть не напружуються, щоб вигадати якісь складні схеми, якісь «багатоходівочки» втілювати…, все просто та надійно - гроші ваші, будуть наші…, фірма «роги та ратиці» з одним стільцем та 1 працівником й все…, діло зроблено…
показать весь комментарий
20.08.2025 21:30 Ответить
"А ваш Порошенко что лучше был что ли?" (c)
показать весь комментарий
20.08.2025 21:35 Ответить
Доступ к таким деньгам должны получать только родственники, очень близкие друзья и начальники. И больше никто, зарубите это себе на носу, нищеброды.
показать весь комментарий
20.08.2025 21:42 Ответить
Кім - корумповане гівно. Крапка. повісити такого плюс в карму.
показать весь комментарий
20.08.2025 21:52 Ответить
ХужеНеБудет!!!
показать весь комментарий
20.08.2025 21:53 Ответить
 
 