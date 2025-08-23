Вражеский дрон упал на дорогу в Соломенском районе Киева
В Соломенском районе Киева российский беспилотник упал на дорогу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"По предварительной информации, в Соломенском районе вражеский БПЛА упал на дорогу. Возгорания нет. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что в столице работают силы ПВО.
