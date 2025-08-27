"35 днів оборони Торецька": в Киеве прошел показ фильма Бутусова о боях бригады "Лють". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошел показ документального фильма "35 днів оборони Торецька", снятый военным Юрием Бутусовым совместно с полицейскими полка "Сафарі" Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

На событие пригласили гостей - руководителей столичных отделов СБУ, Нацгвардии, КГГА, ГСЧС и ветеранов-правоохранителей.





В ленте - документальные кадры непосредственно с поля боя и рассказ воинов полка "Сафарі", которые удерживали город, отражая многочисленные атаки противника.

Читайте: Военнослужащего 13-й бригады "Хартія" Бутусова назначили командиром взвода по борьбе с операторами БПЛА противника

"Кто-то скажет, что данный фильм рассказывает лишь о небольшом эпизоде войны. Но на самом деле он - о жизни целого подразделения. Продержаться на самом острие, без смены и ротации, когда вокруг тебя только разбомбленные дома, было очень сложно. Но хлопцы смогли выстоять", - сказал заместитель командира бригады "Лють" Артем Лысогор.

Глава полиции Киева Дмитрий Шумейко отметил, что правоохранители с первых дней полномасштабного вторжения РФ вместе с другими стали на защиту Украины.

Смотрите: С погибшим командиром бригады "Лють" Максимом Казбаном простились в Киеве. ФОТОрепортаж

Главным героем ленты стал заместитель командира штурмового полка "Сафарі" Богдан Кушнир (Грыз).

"Хлопцы в тяжелейших условиях делились между собой всем - водой, едой, боекомплектами. Благодаря этой взаимопомощи нам удалось выстоять и выйти из этого ада живыми. Я благодарен всем, кто работал над тем, чтобы город держался и наши позиции не сдавались противнику. Большая благодарность побратимам, шана и честь погибшим!", - подчеркнул он.

Посмотреть фильм можно по ссылке.

Смотрите также: Бойцы бригады Нацполиции "Лють" установили флаг в центре Торецка на Донетчине. ВИДЕО