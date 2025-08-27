Украинские защитники уничтожили укрытия и 3 вражеские позиции на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Пограничники-операторы FPV-дронов "Сталевий кордон" уничтожили укрытие и 3 вражеские позиции на Северо-Слобожанском направлении.
Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
