РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10867 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте
188 0

Украинские защитники уничтожили укрытия и 3 вражеские позиции на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничники-операторы FPV-дронов "Сталевий кордон" уничтожили укрытие и 3 вражеские позиции на Северо-Слобожанском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники поразили пушку, миномет, крупнокалиберный пулемет, 2 автомобиля и системы связи россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20392) Госпогранслужба (6787) уничтожение (7760)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 