3 012 11

СБУ задержала в Киеве бывшего топ-налоговика, который создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен. ФОТОрепортаж

Служба безопасности совместно с прокуратурой ликвидировала масштабную схему легализации преступных доходов в разных регионах Украины. По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 млрд грн, большинство из которых было украдено из бюджета нашего государства.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Организаторы "конвертцентра"

По результатам комплексных мероприятий задержан организатор сделки - бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал "конвертационный центр".

Как установило расследование, к преступной деятельности он привлек еще четырех сообщников, которые обеспечивали функционирование "схемы". Среди них - двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и переводом незаконных доходов в наличные.

По материалам дела, среди основных клиентов "конвертцентра" были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.

Создали десятки подконтрольных фирм "на бумаге"

Согласно данным следствия, чтобы запутать "следы" теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималась хозяйственной деятельностью только "на бумаге".

Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.

Что обнаружил обыск?

Во время обысков у организатора сделки и его сообщников обнаружены наличные, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства "схемы".

Наказание фигурантам

Сейчас все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));
▪️ ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

конвертцентр (401) СБУ (20374)
+4
Стерненко був заступником голови ДФС !?
П.С.
Аби щось ляпнути перднути у воду!
показать весь комментарий
05.09.2025 10:51 Ответить
+2
Євген Бамбізов
погугліть - самі багато дізнаєтеся
показать весь комментарий
05.09.2025 10:49 Ответить
+1
До 12 років? А під час воєнного стану треба растрЄл!
показать весь комментарий
05.09.2025 10:21 Ответить
Що журики кажуть, що за кадр?
показать весь комментарий
05.09.2025 10:12 Ответить
Євген Бамбізов
погугліть - самі багато дізнаєтеся
показать весь комментарий
05.09.2025 10:49 Ответить
Конвертація валюти, найкращі роки моґо життя середина 90х. ********* і цє і досі працюе.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:19 Ответить
До 12 років? А під час воєнного стану треба растрЄл!
показать весь комментарий
05.09.2025 10:21 Ответить
Його прізвище не Стерненко? Чи цей "конверт"недоторканий,собі потрібен?
показать весь комментарий
05.09.2025 10:33 Ответить
Стерненко був заступником голови ДФС !?
П.С.
Аби щось ляпнути перднути у воду!
показать весь комментарий
05.09.2025 10:51 Ответить
а нахера співробітнику СБУ пусті підсумки для магазинів на спині ? ))))
показать весь комментарий
05.09.2025 10:36 Ответить
і взагалі нахера вони так екіпіруються..вони що, посадки штурмують?
показать весь комментарий
05.09.2025 10:38 Ответить
аналогічно ... наче і не нам судити, але ж просто цікаво

Але ж, здаєтьс,я це не підсумки для пустих магазинів.
показать весь комментарий
05.09.2025 12:04 Ответить
я сказав ПУСТІ підсумки .. а не підсмки для ПУСТИХ магазинів

і ЦЕ САМЕ ПІДСУМКИ

щось типу

показать весь комментарий
05.09.2025 12:14 Ответить
За шо растрел? За то шо люди хочуть шось заробити? От я і кажу, шо якщо буде мир з кацапами, ото буде растрел зелених з порохоботами, хто воював хто не. Дай вам боже усім на фатерлянді кліопки вґолові і здороввя.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:37 Ответить
 
 