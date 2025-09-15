РУС
Новости Сбивание шахедов
5 658 33

Полет реактивного "Шахеда" засняли жители Черниговщины. ВИДЕО

Полет реактивного дрона-камикадзе "Шахед" сняли местные жители на Черниговщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео быстро движущегося беспилотника распространили в социальных сетях. Звук дрона также изменился - вместо характерного "мопедного" гула он больше напоминает ракетный свист.

Автор: 

Топ комментарии
+19
І заодно зафільмували "ефективність" ППО на Чернігівщині.

Всі ж побачили рой дронів-перехоплювачів, що женуться за шахедом від самого кордону?
показать весь комментарий
15.09.2025 19:51 Ответить
+19
А у нас все ще не завезли рожеву фарбу для Фламінгів...
показать весь комментарий
15.09.2025 19:52 Ответить
+12
Пора опять Зелемськаму показувать свою Рожевую фламінгу, яку роблять на мощностях 95-го кварталу. Чи ще якійсь "Смарагдовий прутень".
показать весь комментарий
15.09.2025 20:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Кілометрів 240 шпарить а це не мало
показать весь комментарий
15.09.2025 19:48 Ответить
Людям свезло..
показать весь комментарий
15.09.2025 19:49 Ответить
А Трамп-бите вухо, все каже, про якусь ПОМИЛКУ ******!!???
Мабуть, йому пороблено, або старий, як і *****?!?
показать весь комментарий
15.09.2025 19:53 Ответить
Не оріть на мене!! Воно *******, а не старе. Дуже жалкую, що воно не стало - пробитий лоб.
показать весь комментарий
15.09.2025 19:59 Ответить
Очень мало 240 для реактивного дрона.
показать весь комментарий
15.09.2025 19:57 Ответить
500-550 км/ч
І це не максимум, а економічна крейсерська швидкість.
показать весь комментарий
15.09.2025 20:49 Ответить
Принесуть вони нам ще більше лиха, бо Shahed-238 (Гєрань-3) розвиває крейсерську швидкість близько 500-520 км/год, а у режимі пікірування може перевищувати 700 км/год.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:42 Ответить
у повітрі запахло каросіном...

такого з Максима не зіб'єш.
потрібні "стінгери" на реактивних носіях.

а у нас триндьож про дрони-камікадзе і рожеві фламінго в білому кадилаку

.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:14 Ответить
Потужному Діпстрайкеру Боневтіклому простіше язиком молоти ніж щось реальне зробити.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:39 Ответить
Ось офіційні дані на цю "вундервафлю".
Shahed-238 (Гєрань-3) розвиває крейсерську швидкість близько 500-520 км/год, а у режимі пікірування може перевищувати 700 км/год.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:40 Ответить
І заодно зафільмували "ефективність" ППО на Чернігівщині.

Всі ж побачили рой дронів-перехоплювачів, що женуться за шахедом від самого кордону?
показать весь комментарий
15.09.2025 19:51 Ответить
ще не "Всі" побачили рій новобранців які звернулись до Війська безпілотних систем, що шалено біжать від західного кордона на схід , щоб їх навчили , нажаль .....
показать весь комментарий
15.09.2025 20:19 Ответить
І кожен буде бігти з мільйононом дронів Зеленського між мільярдом дерев Зеленського у супроводі тисяч ракет Зеленського.

А не йдуть у ЗСУ бо отримують 4 тисячі доларів Зеленського.

Мені здається, чи у кожній брехні є Зеленській?
То може не там проблему шукаєте?
показать весь комментарий
15.09.2025 20:33 Ответить
Воювати взагалі нікому не хочеться. Тільки одні зціпивши зуби роблять, а такі як ти шукають виправдання чому ти не лайно. Не потрібні Мільйони дронів Зеленського між мільярдом дерев Зеленського у супроводі тисяч ракет Зеленського. Записти свої 10 дронів на кремль ...... а то Б-б--рех-ня Ко-ко-корупція, нема грошей ....... універсальна "причина"...
показать весь комментарий
15.09.2025 20:50 Ответить
Ага.
Всіма способами ігноруємо, що роль президента України виконує брехливе *****.
Те саме *****, що зірвало мобілізацію та дискредетувало ЗСУ.
Те саме *****, що зривало оборонзамовлення.
Те саме *****, що здало 20%України за перший тиждень 2022.
Те саме *****, що звало на шашлички замість підготовки до оборони.
Те саме *****, що винно у загибелі сотень тисяч укоаїнців, як цивільних так і військових НІ ЗА ЩО - тупо через дебільність цього ***** з Банкової.

І чого ж це у 2022 українці у ЗСУ ломилися та у чергах стояли, а у 2025 їх треба ловити, катувати та примушувати...

Прямо таємниця якась.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:05 Ответить
Я хочу, щоб пуйло й його посіпаки здохли. Як з расєйської, так й з нашої сторони. Всі. Одномоментно. Молюсь за це кожен день.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:16 Ответить
А я хочу, щоб ***** з Банкової канало повільно у прямому ефірі.
Бажано після відвертої сповіді під дулом пістолета.

А те лисе з кремля хай конає, як хоче.

Бо вбивати на війні чужих - це ще якось можна зрозуміти. Не він перший, не він останній такий ублюдок.
Але зраджувати та обкрадати стікаючих кровью своїїх...
показать весь комментарий
15.09.2025 21:22 Ответить
Згодна..от за це теж почну молитись..
показать весь комментарий
15.09.2025 21:38 Ответить
Пофігу як, але - нехай сконають..
показать весь комментарий
15.09.2025 21:39 Ответить
так те саме *****
послухай пісню Status Quo - In The Army Now та перевод песні...
Тільки одні зціпивши зуби роблять, а найбоєздатніші шукають виправдання чому ти не лайно.
Почитав коментарі зверху і зрозумів, що в запасі найкращі найбоєздатніші стратеги сидять.
один херой України (Те саме х@йло)- віддав третье в міре ядерне оружие, другий херой (Те саме х@йло) продав десятки тисяч танков і т.д. третій херой (Те саме х@йло) продав не меньше....
третій херой (Те саме х@йло) ......
Прямо та косо таємниця якась.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:33 Ответить
І ирина ира #418568
Почитав коментарі зверху і зрозумів, що...

В запасі сидять на броні подоляківські тролі під жіночими ніками. Мабуть дуже цінні кадри. 😁
показать весь комментарий
15.09.2025 21:47 Ответить
А у нас все ще не завезли рожеву фарбу для Фламінгів...
показать весь комментарий
15.09.2025 19:52 Ответить
Зате фоточек та відосиків багато.
показать весь комментарий
15.09.2025 19:55 Ответить
Чорд..збирати на фарбу почнемо?
показать весь комментарий
15.09.2025 20:01 Ответить
доречі а чому фламінго? Назва дебільна !
Пащека 2, Трясця 1! Якось так треба було назвати
показать весь комментарий
15.09.2025 21:29 Ответить
думаю що на такий реактивний двигун старий корпус шахеда вже не підходить. там треба вже міцний корпус та менші крила
показать весь комментарий
15.09.2025 20:03 Ответить
Рашистам не підказуйте.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:39 Ответить
були фото, так дещо інший корпус, в цілому схожі
показать весь комментарий
15.09.2025 21:44 Ответить
Пора опять Зелемськаму показувать свою Рожевую фламінгу, яку роблять на мощностях 95-го кварталу. Чи ще якійсь "Смарагдовий прутень".
показать весь комментарий
15.09.2025 20:10 Ответить
член він токи покаже
показать весь комментарий
15.09.2025 20:38 Ответить
А в цей саме час на військових навчаннях білорашки і ********** в ********** крім союзних спостерігачів знаходяться ще військові США, Турції, Угорщини і др. Що це значить після зняття деяких санкцій з *********** не важко здогадатись.
показать весь комментарий
15.09.2025 20:22 Ответить
..Так это чей был дрон?
показать весь комментарий
15.09.2025 21:47 Ответить
 
 