Полет реактивного "Шахеда" засняли жители Черниговщины. ВИДЕО
Полет реактивного дрона-камикадзе "Шахед" сняли местные жители на Черниговщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео быстро движущегося беспилотника распространили в социальных сетях. Звук дрона также изменился - вместо характерного "мопедного" гула он больше напоминает ракетный свист.
Мабуть, йому пороблено, або старий, як і *****?!?
І це не максимум, а економічна крейсерська швидкість.
такого з Максима не зіб'єш.
потрібні "стінгери" на реактивних носіях.
а у нас триндьож про дрони-камікадзе і рожеві фламінго в білому кадилаку
Shahed-238 (Гєрань-3) розвиває крейсерську швидкість близько 500-520 км/год, а у режимі пікірування може перевищувати 700 км/год.
Всі ж побачили рой дронів-перехоплювачів, що женуться за шахедом від самого кордону?
А не йдуть у ЗСУ бо отримують 4 тисячі доларів Зеленського.
Мені здається, чи у кожній брехні є Зеленській?
То може не там проблему шукаєте?
Всіма способами ігноруємо, що роль президента України виконує брехливе *****.
Те саме *****, що зірвало мобілізацію та дискредетувало ЗСУ.
Те саме *****, що зривало оборонзамовлення.
Те саме *****, що здало 20%України за перший тиждень 2022.
Те саме *****, що звало на шашлички замість підготовки до оборони.
Те саме *****, що винно у загибелі сотень тисяч укоаїнців, як цивільних так і військових НІ ЗА ЩО - тупо через дебільність цього ***** з Банкової.
І чого ж це у 2022 українці у ЗСУ ломилися та у чергах стояли, а у 2025 їх треба ловити, катувати та примушувати...
Прямо таємниця якась.
Бажано після відвертої сповіді під дулом пістолета.
А те лисе з кремля хай конає, як хоче.
Бо вбивати на війні чужих - це ще якось можна зрозуміти. Не він перший, не він останній такий ублюдок.
Але зраджувати та обкрадати стікаючих кровью своїїх...
послухай пісню Status Quo - In The Army Now та перевод песні...
Тільки одні зціпивши зуби роблять, а найбоєздатніші шукають виправдання чому ти не лайно.
Почитав коментарі зверху і зрозумів, що в запасі найкращі найбоєздатніші стратеги сидять.
один херой України (Те саме х@йло)- віддав третье в міре ядерне оружие, другий херой (Те саме х@йло) продав десятки тисяч танков і т.д. третій херой (Те саме х@йло) продав не меньше....
третій херой (Те саме х@йло) ......
Прямо та косо таємниця якась.
Почитав коментарі зверху і зрозумів, що...
В запасі сидять на броні подоляківські тролі під жіночими ніками. Мабуть дуже цінні кадри. 😁
Пащека 2, Трясця 1! Якось так треба було назвати