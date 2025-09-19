РУС
Как планетарное эго Андрея Ермака вредит Украине на всех уровнях || Без цензуры. ВИДЕО

Время поговорить о самом мощном патриоте современности - Андрее Ермаке. И как его нарциссизм и желание лайков вредят стране.

Западные медиа уже давно не скрывают, что некомпетентность Ермака как международного дипломата вредит Украине и именно ее формуле мира. Но Зеленского это не смущает, потому что он защищает своего менеджера как лев.

Также читайте: "Ермак - второе лицо в государстве. В чем заключается узурпация?" - "слуга народа" Богуцкая

Козир працює. Знаємо на кого, але робим вигляд, що на Україну. Гундосий в нього на побігушках.
19.09.2025 21:04 Ответить
Рашкованський агент руйнує Україну.Про що можно говорити?
19.09.2025 21:05 Ответить
Який з нього дипломат? - як з Зельиного *** молоток
19.09.2025 21:05 Ответить
Не, ну если забивать пластилиновые гвозди, то вполне себе инструмент.
19.09.2025 22:03 Ответить
19.09.2025 21:08 Ответить
Всюдисущий сірий кардинал ПРи всюдисцущому вовці за розплату перед Україною. Кардинал же він не по конституції, а по пакету компромату від кремля на найвеличнішого лідОра... Розплачуватися ПРийдеться не Єрмаку...
19.09.2025 21:09 Ответить
... він виконує завдання мордору та імітує патужну діяльність,
19.09.2025 21:14 Ответить
А Зелідор не шкодить Україні на всіх рівнях? Може почати з головного а не з міньйонів?
19.09.2025 21:18 Ответить
Це краще ?
19.09.2025 21:21 Ответить
19.09.2025 21:21 Ответить
Приведу нижче подачу свіжих заяв Келлога на THE TELEGHRAPH на сайті каналу Єрмака МИ УКРАЇНА (my.ua)

В интервью британскому изданию https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/09/19/keith-kellogg-putin-russia-ukraine-nuclear-poker-trump/ The Telegraph спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог сделал громкое заявление о войне. По его словам, Украина должна быть реалистичной и признать, что значительная часть Донбасса уже оккупирована Россией.

«Донецкая область оккупирована на 65%. Луганская - на 98%. Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре», - сказал Келлог.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не намерен торговать украинскими территориями: «Трамп не торгует украинской землей». Келлог заверил, что в территориальных вопросах последнее слово всегда будет за Киевом.

В качестве примера он напомнил ситуацию с балтийскими странами, которые СССР оккупировал в 1940 году. США тогда не признали их частью Советского Союза юридически, хотя де-факто они находились под его контролем. «То же самое и здесь», - отметил спецпредставитель.

Касаясь вопроса санкций, Келлог объяснил, почему Трамп не торопится вводить новые жесткие меры против Москвы. По его словам, президент США хочет «дать дипломатии все шансы» и оставить Путину пространство для выхода к переговорам.

«Его вводят в заблуждение. К сожалению, он думает, что выиграет эту войну, но это не так. Поэтому Трамп просто дает ему свободу действий и время сесть за стол переговоров, но мы все еще держим карты», - сказал Келлог.

Он добавил, что https://my.ua/persons/donald-tramp Дональд Трамп разочарован ситуацией и раздражен тем, что его личные отношения с Путиным не привели к быстрому миру. «За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем публично», - подчеркнул спецпредставитель.

Напомним, аналитики даличетыре сценария окончания войны, самый плохой из них - грузинский.

Источник материала

https://my.ua/news/sources/novosti-ukrainy Новости Украины
19.09.2025 21:25 Ответить
Й що дивує ( чи не дивує) - світові ЗМІ не цитують вислови Келлога з послинням на це інтерв"ю . Як це буває зажди після значущих заяв... робимо висновки самі-самі
19.09.2025 21:30 Ответить
Скажи хто твій друг і я скажу хто ти! Сірий кардинал- хитрий,ласий до грошей,впливовий,ну прямо "потужний менеджер" і що цікаво ні за що не відповідає, і спросу з нього як з козла молока.Більше схожий на смотрящого за Вовчиком,ну скажемо памперси замінити.
19.09.2025 21:35 Ответить
И шоб за гаражи не ходил, и руки поверх одеяла ночью держал.
19.09.2025 22:04 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкинhttps://www.youtube.com/post/UgkxsfX94cJazsqbTO1qTb_xSdyOtzFelq4c 23 часа назад

Валерій Прозапас: Мер Херсона Миколаєнко, який провів більше трьох років у полоні, виявляється весь цей час не сумнівався, що біда 2022 року сталась через зраду - про що він докладно розповів в інтерв'ю. Йому ще не пояснили, що моментальна окупація Півдня і коридору на Крим це ОНО САМО, "неначасі" (тм) і взагалі ІПСО, тому на нього ще очікує усвідомлення рівня ментальної апатії населення, тотально забитого "єдыным марафоном" та потужним позітівом. Бо після таких сенсаційних свідчень колишньої офіційної особи мала б бути не просто хвиля суспільного обурення, але і як наслідок відповідна реакція органів народного правопорядку, але.... ніби нічого не сталось, ну буває, он краще дивіться які смішні поляки, літаки піднімають з дорогими ракетами на шахеди, ахахаа
19.09.2025 21:53 Ответить
Нічого нового про ЯрмОка не почув та не побачив і з рештою, не взнав, крім "стрільби" очима та тілесними "викрутасами" ведучої на камеру. Склалось таке враження, що камера за дзеркалом, а вона ще зрання в нього не встигла попозувати. ЯрмОк у підтримку свого его купує турків та в'єтнамців, а ця "красотка" - "вшановує свою ерудованість" ЯрмОком.... Такий собі взаємопорятунок бездарів...
19.09.2025 22:08 Ответить
З нього такий дипломат, як і з Зеленського "президент та верховний головнокомандувач". Обоє рябоє...)
19.09.2025 22:13 Ответить
 
 