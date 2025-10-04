Враг ударил по гражданскому автомобилю в Херсоне: двое детей в тяжелом состоянии. Ранены женщина
Сегодня, 4 октября, около 9:30 российские оккупационные войска атаковали гражданское авто в Центральном районе Херсона.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате обстрела пострадали женщина и двое детей.
"Ребята, 8 и 17 лет, получили взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и переломы костей. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу, где сейчас оперируют", - говорится в сообщении.
Также медпомощь оказывают 38-летней женщине. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и осколочное ранение бедра.
