Содержание Путина и его администрации подорожает до рекордного уровня

В 2026 году расходы на содержание президента РФ Владимира Путина и его администрации вырастут до рекордной суммы, следует из проекта госбюджета России.

Согласно документу, на "функционирование президента и его администрации" предусмотрено 32,9 млрд рублей - это примерно 2,74 млрд рублей в месяц, или более 33 млн долларов.

По сравнению с текущим годом, содержание Путина подорожает почти на 2 млрд рублей. Эта сумма превышает годовые бюджеты нескольких беднейших российских регионов - в частности Калмыкии и Еврейского автономного округа.

В 2027 году финансирование Кремля вырастет еще на 809 млн рублей, а в 2028-м - на 906 млн, до 34,6 миллиарда.

Большинство дополнительных средств, около 1,5 млрд рублей, направят на повышение зарплат сотрудников администрации президента. Еще полмиллиарда потратят на новые закупки товаров, работ и услуг для Кремля.

Вместе с тем в России увеличатся расходы и на содержание Госдумы, Совета федерации и правительства.

Общие расходы бюджета в следующем году должны вырасти на 1,2 трлн рублей, до 44 трлн, тогда как доходы составят 40,3 трлн. Таким образом, в российской казне ожидается дефицит в 3,7 трлн рублей.

