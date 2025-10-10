Массированные атаки РФ на Днепр, Каменское и Криворожье: пострадал мужчина, сбито 60 БПЛА
Агрессор массированно атаковал Днепропетровскую область БпЛА и ракетами в ночь на 10 октября. Под ударом оказалась критическая инфраструктура, взрывы раздавались в Днепре, Каменском и на Криворожье.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
В результате атак пострадал 66-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Синельниковском районе огонь охватил комбайн, грузовик и хозяйственную постройку. Российский БПЛА также попал по Николаевской громаде, где загорелся частный дом.
По информации ПвК, защитники воздушного пространства сбили в регионе 60 беспилотников. Кроме того, Никопольщина подверглась артиллерийским ударам и обстрелам из РСЗО "Град", пострадали Никополь и Марганец. Обследование территорий продолжается.
