Массированные атаки РФ на Днепр, Каменское и Криворожье: пострадал мужчина, сбито 60 БПЛА

Агрессор массированно атаковал Днепропетровскую область БпЛА и ракетами в ночь на 10 октября. Под ударом оказалась критическая инфраструктура, взрывы раздавались в Днепре, Каменском и на Криворожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В результате атак пострадал 66-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Синельниковском районе огонь охватил комбайн, грузовик и хозяйственную постройку. Российский БПЛА также попал по Николаевской громаде, где загорелся частный дом.

По информации ПвК, защитники воздушного пространства сбили в регионе 60 беспилотников. Кроме того, Никопольщина подверглась артиллерийским ударам и обстрелам из РСЗО "Град", пострадали Никополь и Марганец. Обследование территорий продолжается.

