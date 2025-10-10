РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10592 посетителя онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
100 1

Оккупанты атаковали 28 населенных пунктов Херсонской области: 1 человек погиб, еще 6 получили ранения

Оккупанты атаковали 28 населенных пунктов Херсонской области

За прошедшие сутки российские войска продолжали обстреливать населенные пункты Херсонщины, в результате чего один человек погиб, еще шестеро получили ранения, а также были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Херсон, Станислав, Берислав, Золотая Балка, Белозерка, Украинка, Кизомыс, Новодмитровка, Ингулец, Новоалександровка, Антоновка, Софиевка, Ромашково, Садовое, Камышаны, Приднепровское, Велетенское, Бургунка, Веселое, Гавриловка, Дудчаны, Львовское, Милово, Новотягинка, Осокоровка, Понятовка, Токаревка и Тягинка.

Отмечается, что российские войска били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам.

"Повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов. Также оккупанты разрушили здание банка, магазин, гараж и частные автомобили", - сообщил глава ОГА.

Также читайте: Рашисты атаковали авто коммунальщиков в Херсоне: погиб водитель, трое раненых

Автор: 

армия РФ (20855) обстрел (29929) Херсонская область (5285)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.10.2025 08:51 Ответить
 
 