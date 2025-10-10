Оккупанты атаковали 28 населенных пунктов Херсонской области: 1 человек погиб, еще 6 получили ранения

За прошедшие сутки российские войска продолжали обстреливать населенные пункты Херсонщины, в результате чего один человек погиб, еще шестеро получили ранения, а также были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Херсон, Станислав, Берислав, Золотая Балка, Белозерка, Украинка, Кизомыс, Новодмитровка, Ингулец, Новоалександровка, Антоновка, Софиевка, Ромашково, Садовое, Камышаны, Приднепровское, Велетенское, Бургунка, Веселое, Гавриловка, Дудчаны, Львовское, Милово, Новотягинка, Осокоровка, Понятовка, Токаревка и Тягинка.

Отмечается, что российские войска били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам.

"Повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов. Также оккупанты разрушили здание банка, магазин, гараж и частные автомобили", - сообщил глава ОГА.

