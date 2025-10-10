Татьяна Чорновол отказалась от депутатского мандата: "Я приняла решение - продолжить службу на линии боевого столкновения"

Народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол заявила, что не планирует возвращаться в парламент и продолжит службу в Вооруженных силах Украины.

передает Цензор.НЕТ.

Накануне Центральная избирательная комиссия продлила для Чорновол на год срок подачи документов для регистрации народным депутатом. Она сказала, что сама обратилась в ЦИК с просьбой предоставить отсрочку, поскольку хочет оставаться на фронте.

"Я приняла решение - продолжить службу на линии боевого соприкосновения. Петр Порошенко уже меня поздравил с принятым решением, которое он глубоко уважает. Поздравлений от Верховного главнокомандующего я еще не получила... Ну, в конце концов, я - только командир взвода", - написала военная.

Чорновол также поблагодарила ЦИК за "государственническую позицию" и осудила тех, кто, по ее словам, "уклоняется от службы, прикрываясь политическими лозунгами". Она подчеркнула, что своим примером стремится показать - выбирает не парламент, а армию.

Напомним, Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Чорновол избранной народным депутатом Украины. Она заняла место Андрея Парубия, которого убили во Львове 30 августа.

