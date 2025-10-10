РУС
Новости Украинский легион в Польше
Шестая группа добровольцев Украинского легиона подписала в Люблине контракты с ВСУ. ФОТО

В пятницу, 10 октября, шестая группа добровольцев Украинского легиона из числа граждан Украины, проживающих за рубежом, подписала контракты с ВСУ. Состоялось подписание контрактов в Люблине.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал представитель рекрутингового центра при Генконсульстве Украины в Люблине Петр Горкуша, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Люблине очередная группа добровольцев присоединилась к Украинскому легиону и подписала контракты с Вооруженными силами Украины. Из них почти 70% проживают на территории Польши, есть также украинцы из США, Италии и Англии",- рассказал представитель центра.

Возраст добровольцев в этой группе - от 27 до 51 года. Среди тех, кто подписал контракт также есть несколько женщин.

добровольцы

Горкуша отметил, что в этой группе 70% добровольцев имеют высшее образование.

Также он рассказал, что часть добровольцев желает на длительное время связать свою жизнь с армией и получить офицерские звания. В этой группе 70% добровольцев подписали контракты на три года, остальные - до завершения особого периода.

добровольцы
Фото: Укринформ

После подписания контрактов с ВСУ добровольцы сразу отправились в учебный тренировочный центр недалеко от Люблина. Там они будут учиться базовой общевойсковой подготовке в течение 45 дней.

Кроме этого, представитель центра рассказал, что сейчас ведется работа по подготовке к подписанию контрактов следующей, седьмой группой добровольцев из числа украинцев, проживающих за рубежом. Подписание должно состояться в декабре этого года или в январе следующего года.

Читайте также: В Люблине шестая группа добровольцев Украинского легиона подпишет контракты с ВСУ

Автор: 

контрафакт (250) Польша (8903) добровольцы (1211)
шостий прєзік, вже чотирижди хтів приєднатись до цієї групи! відмовили! в черговий раз! ))
10.10.2025 21:59 Ответить
Він чекає синів свого попередника)
10.10.2025 22:01 Ответить
прикол в тому, що я - Абсолютно згодний! більш того - проста емпіріка, кожний наступний, був, є, та й буде, гірше свого папєрєдніка. різниця- мімікрія ((.
10.10.2025 22:09 Ответить
100%
П.С - на жаль не всі мали можливість , в Австрію , вчасно втекти евакуюватися ...((
10.10.2025 22:15 Ответить
 
 