Дело Магамедрасулова: Печерский райсуд рассматривает продление сроков досудебного расследования. ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева рассматривает продление сроков досудебного расследования в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца - Сентября.

Их доставили на заседание суда.

Дело Магамедрасулова. Печерский райсуд проводит заседание

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

печерний суд виконає всі забаганки гебешного малька та антимайданного мусорка.
15.10.2025 12:48 Ответить
Що це за правова система, де можна розслідувати роками? За що утримуються коштом платників податків прокурори, слідчі, судді, які по суті ухиляються від виконання своїх обовʼязків?
15.10.2025 12:51 Ответить
Міндіч з татаровим і портновськими, рулюють, у так званій фємідє з «доброчесними»??
15.10.2025 13:06 Ответить
 
 