Враг ударил по АЗС в Сумах, пострадала женщина

В Сумах дрон атаковал заправку, ранена женщина

С ночи 18 октября Сумская громада находится под массированными ударами врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Около 12:20 враг прицельно атаковал ударным БПЛА автозаправку в Заречном районе Сум.

"Предварительно, обошлось без погибших", - отметил Григоров.

В результате атаки пострадала 51-летняя женщина. Ей оказывается необходимая помощь.

Также около обеда враг нанес удары КАБами по Стецковскому старостату. Повреждено около 10 жилых домов.

Информация о пострадавших уточняется.

обстрел (30069) Сумская область (3779) Сумы (1272) Сумский район (436)
