Враг ударил по АЗС в Сумах, пострадала женщина
С ночи 18 октября Сумская громада находится под массированными ударами врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Около 12:20 враг прицельно атаковал ударным БПЛА автозаправку в Заречном районе Сум.
"Предварительно, обошлось без погибших", - отметил Григоров.
В результате атаки пострадала 51-летняя женщина. Ей оказывается необходимая помощь.
Также около обеда враг нанес удары КАБами по Стецковскому старостату. Повреждено около 10 жилых домов.
Информация о пострадавших уточняется.
