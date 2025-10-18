Враг ударил по АЗС в Сумах, пострадала женщина

С ночи 18 октября Сумская громада находится под массированными ударами врага.

об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Около 12:20 враг прицельно атаковал ударным БПЛА автозаправку в Заречном районе Сум.

"Предварительно, обошлось без погибших", - отметил Григоров.

В результате атаки пострадала 51-летняя женщина. Ей оказывается необходимая помощь.

Также около обеда враг нанес удары КАБами по Стецковскому старостату. Повреждено около 10 жилых домов.

Информация о пострадавших уточняется.

