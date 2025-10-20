Боец 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайло "Жокей" о рукопашном бое с россиянином: "Вижу, он у моей амбразуры лежит. У меня нож трофейный был...". ВИДЕО

Украинский дрон зафиксировал рукопашный бой между украинским штурмовиком и российским спецназовцем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в этот момент в руках нашего бойца была не только его жизнь, но и жизнь его раненого побратима, который наблюдал за этим боем.

"Жокей", военнослужащий 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло, украинский герой, пехотинец в в деталях рассказал эту невероятную историю подвига и братства.

"Выстрел. Я падаю на колени и слышу, как тот своему напарнику кричит: "Я его завалил!". Ну, я замер, сижу. Думаю, ну сейчас он меня законтролит. И у хлопцев тоже могут быть какие-то проблемы, потому что слышу, что Шершень еще отстреливается. А Драч уже замолчал - автомат не работает, видимо, клин. Был нож трофейный. Выхватил его, поднялся рывком. Вижу, он возле моей амбразуры лежит. Хватаю его за автомат, одной рукой дергаю на себя, а вторую руку высовываю, начинаю бить ему по рукам, чтобы он не стрелял... Я двумя руками еще один рывок делаю, подтягиваю ближе к себе, хватаю, затягиваю к себе в колодец и продолжаю колотить ножом. Боролись там еще в колодце. Добил я его, забрал БК, забрал автомат, рацию и выскочил из колодца", - говорит украинский воин.

