Новости Удар по Сумам
Оккупанты ударили дроном по перекрестку в Сумах: девять пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 21 октября, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в городе Сумы, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеский ударный БпЛА прицельно ударил по перекрестку. Вследствие атаки повреждены автомобили, гражданская инфраструктура.

"9 гражданских пострадали вследствие удара россии по гражданской инфраструктуре в Сумах. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Удар РФ по перекрестку в Сумах

Также отмечается, что сохраняется угроза повторных ударов. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Удар РФ по перекрестку в Сумах
Удар РФ по перекрестку в Сумах

