Враг атаковал Харьков двумя КАБами: шестеро пострадавших (обновлено)

Днем 24 октября российские захватчики атаковали Индустриальный район Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По предварительной информации, удар нанесен двумя КАБами.

Перед этим Воздушные силы сообщали о пусках КАБ вражеской тактической авиацией на север Харьковщины.

По информации корреспондентов Суспільного, в городе снова раздаются взрывы.

Удар по Индустриальному району подтвердил начальник ОВА Олег Синегубов. Он призвал горожан находиться в безопасных местах. Атака врага продолжается.

По информации Терехова, враг попал по гражданскому предприятию. Повреждены несколько автомобилей, возник пожар. Еще одно попадание пришлось по автобазе, повреждено более 20 машин.

"Трое пострадавших, один человек госпитализирован. Продолжается тушение пожара", - отметил Терехов.

Обновление

Впоследствии Терехов сообщил, что, по информации Ситуационного центра, Харьков был атакован 5 КАБами.

"На одном из мест попаданий взрывная волна также повредила две многоэтажки - выбиты окна.

Пострадавших на данную минуту шестеро", - говорится в сообщении.

