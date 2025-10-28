Бойцы ССО застали врасплох и ликвидировали трех оккупантов на замаскированной вражеской позиции. ВИДЕО
В ходе проведения специальных действий одним из подразделений Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении, группа ССО провела налет на замаскированные позиции противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ССО незаметно подошли вплотную к врагу, провели доразведку дроном и профессионально "разобрали" позицию.
В результате успешного налета вражеская группа в количестве трех человек уничтожена.
Сергей Кушнир
