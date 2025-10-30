Бывший руководитель киевского "Беркута" приговорен к 10 годам лишения свободы

Прокуроры Офиса Генерального прокурора в суде доказали причастность бывшего командира киевского полка "Беркут" к сокрытию преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года.

Он, пользуясь служебным положением, организовал уничтожение оружия и служебных документов, имевших ключевое значение для установления обстоятельств расстрелов протестующих, передает Цензор.НЕТ.

Укрывал доказательства расстрелов на Майдане

В частности, с места дислокации полка было вывезено и в дальнейшем уничтожено:

24 автомата АКМС;

снайперскую винтовку Драгунова;

ружья "Форт-500" и "Форт-12".

Оружие разрезали, удалили маркировку и скрыли на территории реки Вита, чтобы сделать невозможной его идентификацию и привязку к убийствам.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также он завладел служебными документами подразделения, которые после этого исчезли. Это значительно затруднило установление конкретных исполнителей.

Суд признал его виновным и назначил 10 лет лишения свободы. С него также взыскано почти 680 тысяч гривен материального ущерба в пользу государства. Приговор вынесен заочно, поскольку обвиняемый скрывается.

В 2023 году по аналогичным обстоятельствам к 10 годам заключения уже приговорен его соучастник, который непосредственно уничтожал оружие. Приговор вступил в законную силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соучастие в разгоне митингующих Майдана в феврале 2014 года: руководителям ФСБ и МВД РФ сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Напомним, расследование преступлений на Майдане 2014 года продолжается и до сих пор остается в центре внимания общественности и международного сообщества. Многие ответственные за массовые расстрелы активистов, среди которых экс-президент Виктор Янукович, все еще находятся на скамье подсудимых. Апелляционные суды продолжают рассматривать жалобы на приговоры

Читайте: Боевик "ДНР" пытал и убил мужчину во время оккупации Херсонщины: его будут судить заочно