Обстрелы Харьковщины: два человека погибли в Купянске, повреждена железнодорожная инфраструктура в Лозовском районе

Харьковская область после обстрела

В течение прошедшей суток, 4 ноября 2025 года, вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

Как отмечается, в результате обстрелов погибли два человека, еще один человек пострадал.

По данным ОВА, в г. Купянск погибли 62-летняя и 42-летняя женщины. За помощью к медикам обратилась 67-летняя женщина, которая перенесла острую реакцию на стресс в с. Докучаевское Роганской громады.

Чем оккупанты били по Харьковщине

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 7 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон;
  • 8 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия вражеских атак

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Шевченково);
  • в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Энергетиков).

Харьковская область (1816) Купянский район (488) Харьковский район (621) Купянск (816) Докучаевское (2)
