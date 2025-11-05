Обстрелы Харьковщины: два человека погибли в Купянске, повреждена железнодорожная инфраструктура в Лозовском районе

В течение прошедшей суток, 4 ноября 2025 года, вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

Как отмечается, в результате обстрелов погибли два человека, еще один человек пострадал.

По данным ОВА, в г. Купянск погибли 62-летняя и 42-летняя женщины. За помощью к медикам обратилась 67-летняя женщина, которая перенесла острую реакцию на стресс в с. Докучаевское Роганской громады.

Чем оккупанты били по Харьковщине

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

7 БПЛА типа "Герань-2";

1 fpv-дрон;

8 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия вражеских атак

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Шевченково);

в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Энергетиков).

