Обстрелы Харьковщины: два человека погибли в Купянске, повреждена железнодорожная инфраструктура в Лозовском районе
В течение прошедшей суток, 4 ноября 2025 года, вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
Как отмечается, в результате обстрелов погибли два человека, еще один человек пострадал.
По данным ОВА, в г. Купянск погибли 62-летняя и 42-летняя женщины. За помощью к медикам обратилась 67-летняя женщина, которая перенесла острую реакцию на стресс в с. Докучаевское Роганской громады.
Чем оккупанты били по Харьковщине
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 7 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 fpv-дрон;
- 8 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия вражеских атак
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Шевченково);
- в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Энергетиков).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль