В Германии из-за неизвестного дрона останавливали работу аэропорта Ганновера

Работу аэропорта немецкого города Ганновер в федеральной земле Нижняя Саксония вечером 5 ноября пришлось остановить на 45 минут из-за появления неизвестного дрона недалеко от аэродрома.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, в 22:00 по берлинскому времени (23:00 по Киеву) полеты временно приостановили после того, как пилоты самолета, заходившего на посадку, увидели беспилотник и сообщили о нем наземным службам. Предварительно установлено, что дрон летал над прилегающей промышленной зоной.

В результате инцидента три самолета перенаправили в другие аэропорты - в частности, рейс из Франкфурта-на-Майне сел в Гамбурге. Другие рейсы задержались во время взлетов и посадок.

В последние недели подобные инциденты фиксировали и в других немецких аэропортах. Сбои из-за появления дронов происходили во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Берлине и Бремене. В Мюнхене, по данным таблоида Bild, над аэродромом могли летать военные разведывательные беспилотники.

Дроны РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения крупных дронов поблизости. Аэропорт также используется как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией недалеко от Рованиеми в Финляндии.

Днем в субботу, 27 сентября, в "Схипхол" – главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

