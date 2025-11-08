Удары по энергообъектам Полтавщины: один человек пострадал
Сегодня ночью враг нанес массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Полтавщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владимир Когут.
В результате атаки пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Из-за атаки в области введены специальные графики аварийного отключения электроэнергии.
Последствия для Кременчуга:
-
Отсутствует подача электричества, воды и частично отопления. В ближайшее время организуют подвоз воды для населения.
-
Электротранспорт не работает; на маршруты выведены дополнительные автобусы.
-
Развертываются пункты несокрушимости. Работает оперативный координационный штаб.
-
Все службы работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением энерго-, водо- и теплоснабжения.
Контакты для граждан:
-
Горячая линия Кременчугского горсовета: 1563
-
Областной контакт-центр: 0800-502-230 (круглосуточно)
Напомним, утром также обесточен город Горишние Плавни Полтавской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль