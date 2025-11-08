Удары по энергообъектам Полтавщины: один человек пострадал

Сегодня ночью враг нанес массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Полтавщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владимир Когут.

В результате атаки пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за атаки в области введены специальные графики аварийного отключения электроэнергии.

Последствия для Кременчуга:

Отсутствует подача электричества, воды и частично отопления. В ближайшее время организуют подвоз воды для населения.

Электротранспорт не работает; на маршруты выведены дополнительные автобусы.

Развертываются пункты несокрушимости. Работает оперативный координационный штаб.

Все службы работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением энерго-, водо- и теплоснабжения.

Контакты для граждан:

Горячая линия Кременчугского горсовета: 1563

Областной контакт-центр: 0800-502-230 (круглосуточно)

Напомним, утром также обесточен город Горишние Плавни Полтавской области.

