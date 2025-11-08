РУС
Удары по энергообъектам Полтавщины: один человек пострадал

Враг нанес удар по объектам энергетики Полтавской области.

Сегодня ночью враг нанес массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Полтавщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владимир Когут.

В результате атаки пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за атаки в области введены специальные графики аварийного отключения электроэнергии.

Последствия для Кременчуга:

  • Отсутствует подача электричества, воды и частично отопления. В ближайшее время организуют подвоз воды для населения.

  • Электротранспорт не работает; на маршруты выведены дополнительные автобусы.

  • Развертываются пункты несокрушимости. Работает оперативный координационный штаб.

  • Все службы работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением энерго-, водо- и теплоснабжения.

Контакты для граждан:

  • Горячая линия Кременчугского горсовета: 1563

  • Областной контакт-центр: 0800-502-230 (круглосуточно)

Напомним, утром также обесточен город Горишние Плавни Полтавской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ: пострадала критическая инфраструктура Кировоградщины

Кременчуг (385) обстрел (30382) Полтавская область (1302) Кременчугский район (54)
