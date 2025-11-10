Спикер парламента Сербии Брнабич прибыла в Украину
Во время визита в Киев спикер парламента Сербии Ана Брнабич объявила о готовности подписать меморандум об обмене евроинтеграционным опытом и предоставлении технической поддержки Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РТС.
Брнабич встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
На встрече она заявила, что Украина и Сербия могут углублять сотрудничество, а Сербия будет предоставлять техническую поддержку и экспертные знания для евроинтеграционного процесса Украины.
Она также сообщила, что меморандум о взаимопонимании между Сербией и Украиной по евроинтеграции уже финализирован и готов к подписанию.
Кроме того, Брнабич выразила надежду на визит украинской "группы дружбы" в Сербию в ближайшем будущем.
Что предшествовало?
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что склады страны "переполнены боеприпасами", и Белград готов продавать их европейским партнерам. Он также подчеркнул, что покупатели смогут распоряжаться этими боеприпасами по своему усмотрению - даже если они в конечном итоге окажутся в Украине.
