Спикер парламента Сербии Брнабич прибыла в Украину

Во время визита в Киев спикер парламента Сербии Ана Брнабич объявила о готовности подписать меморандум об обмене евроинтеграционным опытом и предоставлении технической поддержки Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РТС.

Брнабич встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

На встрече она заявила, что Украина и Сербия могут углублять сотрудничество, а Сербия будет предоставлять техническую поддержку и экспертные знания для евроинтеграционного процесса Украины.

Она также сообщила, что меморандум о взаимопонимании между Сербией и Украиной по евроинтеграции уже финализирован и готов к подписанию.

Кроме того, Брнабич выразила надежду на визит украинской "группы дружбы" в Сербию в ближайшем будущем.

Что предшествовало?

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что склады страны "переполнены боеприпасами", и Белград готов продавать их европейским партнерам. Он также подчеркнул, что покупатели смогут распоряжаться этими боеприпасами по своему усмотрению - даже если они в конечном итоге окажутся в Украине.

