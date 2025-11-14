РУС
Новости Битва за Бахмут
2 428 14

Коллаборационист и предатель ходит по улице оккупированного Бахмута и снимает родные места, разрушенные рашистами: "Какая красота! Вот он наш любимый край". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина в компании людей в российской форме снимает разрушенные многоэтажки на улице Юбилейной в оккупированном Бахмуте.

Бахмут, стертый до фундамента

Как сообщает Цензор.НЕТ, учитывая знание мужчиной местности и нумерации домов, можно высказать предположение, что он местный житель, который встал на сторону оккупантов.

"Юбилейная... Какая красота! Вот он наш любимый край. Попробуем пройти к дому... Детский садик. Вот все что от него осталось. Домик Жени. Остался маленький кусочек. Это наш домик. Вид снизу. Ну, вот как-то так выглядит нынче наша Юбилейная со двора. Вот он - наш домик 107-й... Вороночка здесь небольшая. Там котельная была", - говорит он на записи.

"Бурное строительство" – только слова

Видео демонстрирует масштаб разрушений в Бахмуте после российской оккупации. Улицы превратились в пустошь, дома – в черные коробки или руины, а город – в мертвую тень. Несмотря на громкие обещания РФ "мгновенно восстановить" Бахмут, на кадрах нет ни техники, ни рабочих, ни признаков реальной реконструкции. Российские власти продолжают использовать миф о "освобождении" и "восстановлении" только в пропаганде.

Автор: 

Топ комментарии
+7
звісно ні
14.11.2025 16:27 Ответить
+6
Поїдь у тайгу та тундру і там познімай, уйобку. Там сотні та тисячі кілометрів НЕЗАБУДОВАНИХ земель. Звільнили від місцевого населення? Краще вам стало?

Тьху, дебіли!
14.11.2025 16:25 Ответить
+6
долбоёбы просто, нету слов, биомасса ****
14.11.2025 16:27 Ответить
цей кацапський поц щось почяв підозрювати?
14.11.2025 16:24 Ответить
14.11.2025 16:27 Ответить
14.11.2025 16:25 Ответить
русскіе це не нація, а назва організованного злочінного угрупованя....мерзота.
14.11.2025 16:25 Ответить
14.11.2025 16:27 Ответить
Домик, вороночка … ****, мультик снимает …
14.11.2025 16:29 Ответить
Я думаю він щось знає що така "красота" буде в містах сосії
14.11.2025 16:29 Ответить
не здивуе якщо цей п@дор мешкае десь в нас у Німетчіні...такіх теж тут забагато..нажаль
14.11.2025 16:33 Ответить
тупа, ненаситна орда! Одна мета-зруйнувати, жити, як свині і щоб поруч були тільки свині!
14.11.2025 16:31 Ответить
Та кацапня розказуює, що це ЗСУ спеціально бомбила.
14.11.2025 16:36 Ответить
"В бєс сільнай злобє прі пазорном беґцтвє укрофошизди..." - таким буде коментар до цього "фільму".
14.11.2025 16:43 Ответить
Є інфа, чого там тепер ніхто не живе ? Звільнили ж, як деякі і хотіли.
14.11.2025 16:43 Ответить
АсвАбАділ, підАр?
14.11.2025 16:53 Ответить
Слухайте, вони реально кайфують від руїн власного дому!! Тут біл дєцкій садік... Тепер це простори оркостепу і це "радной край".. Це масова психопатія??! Абзац...
14.11.2025 16:54 Ответить
 
 