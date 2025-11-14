Коллаборационист и предатель ходит по улице оккупированного Бахмута и снимает родные места, разрушенные рашистами: "Какая красота! Вот он наш любимый край". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина в компании людей в российской форме снимает разрушенные многоэтажки на улице Юбилейной в оккупированном Бахмуте.

Бахмут, стертый до фундамента

Как сообщает Цензор.НЕТ, учитывая знание мужчиной местности и нумерации домов, можно высказать предположение, что он местный житель, который встал на сторону оккупантов.

"Юбилейная... Какая красота! Вот он наш любимый край. Попробуем пройти к дому... Детский садик. Вот все что от него осталось. Домик Жени. Остался маленький кусочек. Это наш домик. Вид снизу. Ну, вот как-то так выглядит нынче наша Юбилейная со двора. Вот он - наш домик 107-й... Вороночка здесь небольшая. Там котельная была", - говорит он на записи.

"Бурное строительство" – только слова

Видео демонстрирует масштаб разрушений в Бахмуте после российской оккупации. Улицы превратились в пустошь, дома – в черные коробки или руины, а город – в мертвую тень. Несмотря на громкие обещания РФ "мгновенно восстановить" Бахмут, на кадрах нет ни техники, ни рабочих, ни признаков реальной реконструкции. Российские власти продолжают использовать миф о "освобождении" и "восстановлении" только в пропаганде.

Смотрите также: Украинский Су-27 высокоточной бомбой GBU-62 уничтожил командный пункт оккупантов в Бахмуте. ВИДЕО

Смотрите: Соледар после оккупации: город-призрак, выжженный дотла. ВИДЕО