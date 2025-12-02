В Херсонской области из-за российских обстрелов 13 человек получили ранения, повреждены также дома

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали территорию Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Благовещенское, Приднепровское, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Велетенское, Гавриловка, Днепровское, Кизомыс, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Берислав, Раковка, Томарино, Урожайное, Миловое, Дудчаны, Новорайск, Чаривное, Золотая Балка, Тягинка, Николаевка, Отрадокаменка, Веселое и город Херсон.

Повреждения в результате обстрелов

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоэтажек и 113 частных домов. Также оккупанты повредили частное предприятие, магазин, газопроводы, маршрутное такси, частные гаражи и автомобили.

Раненые в результате вражеских атак

Из-за российской агрессии 13 человек получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 2 человека.

