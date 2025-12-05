Депутату Харьковского городского совета сообщено о подозрении в государственной измене и непредставлении деклараций

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора депутату Харьковского городского совета VIII созыва сообщено о подозрении в государственной измене и непредставлении деклараций лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

По данным следствия, в течение 2021-2024 годов этот депутат, пользуясь собственным авторитетом и влиянием на сторонников политической партии "ОПЗЖ" в Харьковском регионе и за его пределами, публично распространял высказывания пророссийского содержания, информирует Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Он умышленно помогал РФ и ее представителям в проведении подрывной деятельности, распространял высказывания, направленные на пропаганду и нагнетание в украинском обществе пророссийских настроений, направленных на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Также в 2021–2024 годах, будучи должностным лицом местного самоуправления и субъектом декларирования, депутат умышленно не подал обязательные ежегодные декларации за соответствующие годы, несмотря на требования закона.

Кроме того, как установило следствие, подозреваемый в 2023 году выехал в Россию, где скрывается от правосудия и в настоящее время.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Государственного бюро расследований.

