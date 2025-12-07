РУС
В Запорожской области взрывы: враг атакует КАБами

Оккупанты нанесли удар КАБами по Запорожской области

Утром 7 декабря 2025 года российские оккупанты наносят удары по Запорожской области с использованием управляемых авиабомб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Под ударом Запорожье

"КАБ в сторону Запорожья! В укрытие!", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в настоящее время в Запорожской области раздаются взрывы.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Обновленная информация

"Враг атакует Запорожский район. Как минимум три удара. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - позже добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 7 декабря 2025 года противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. По данным Воздушных сил, уничтожено 4 ракеты из 5, обезврежено 175 вражеских дронов, есть попадания по 14 локациям.

