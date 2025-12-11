Оккупанты 30 раз обстреляли Сумскую область: один погибший, повреждены объекты гражданской инфраструктуры

В течение суток, с утра 10 декабря до утра 11 декабря 2025 года, российские войска осуществили почти 30 обстрелов по 20 населенным пунктам в 12 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро рассказали в ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Белопольской громаде поврежден легковой автомобиль;

в Середино-Будской громаде повреждено нежилое помещение;

в Сумской громаде повреждено нежилое помещение.

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибший среди мирных жителей.

В больнице скончался 38-летний мужчина, получивший ранения 17 октября в результате попадания вражеского БПЛА в грузовой автомобиль на территории Тростянецкой громады.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 17 человек.

