РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11155 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
148 0

Оккупанты 30 раз обстреляли Сумскую область: один погибший, повреждены объекты гражданской инфраструктуры

Оккупанты 30 раз обстреляли Сумскую область: 1 погибший

В течение суток, с утра 10 декабря до утра 11 декабря 2025 года, российские войска осуществили почти 30 обстрелов по 20 населенным пунктам в 12 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро рассказали в ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Белопольской громаде поврежден легковой автомобиль;
  • в Середино-Будской громаде повреждено нежилое помещение;
  • в Сумской громаде повреждено нежилое помещение.

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибший среди мирных жителей.

В больнице скончался 38-летний мужчина, получивший ранения 17 октября в результате попадания вражеского БПЛА в грузовой автомобиль на территории Тростянецкой громады.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 17 человек.

Читайте: Из-за российской агрессии в Херсонской области 1 человек погиб, еще 8 получили ранения

Автор: 

армия РФ (21596) обстрел (30846) Сумская область (3886)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 