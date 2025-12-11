СБУ предотвратила убийство украинского воина, которого россияне пытались взорвать. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Чернигове.

По результатам упреждающих действий в городе разоблачен агент ФСБ, который готовил подрыв воина Вооруженных Сил Украины с помощью самодельной бомбы, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Как установило расследование, фигурант должен был изготовить взрывчатку и заложить ее вблизи многоквартирного дома, куда должен был прибыть военный.

Чтобы заманить украинского защитника на место запланированного теракта, ФСБ создала на сайте знакомств фейковый аккаунт девушки, которая затем пригласила его "на свидание".

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел, нейтрализовали взрывчатку и тем самым спасли воина ВСУ.

По материалам дела, подготовкой теракта занимался 35-летний местный дезертир, который попал в поле зрения ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

После вербовки агент по инструкции куратора должен был изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) и снабдить его мобильным телефоном для дистанционной активации.

Также фигурант разместил на месте запланированного теракта скрытую мини-камеру с удаленным доступом для ФСБ. Таким образом рашисты надеялись отследить прибытие военного на "локацию" и взорвать его.

Во время обысков у фигуранта изъяты спрятанные в рюкзак компоненты для изготовления СВУ и смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбистом.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Читайте также: Задержан агент ФСБ, который работал на врага после того, как его мать задержали при подготовке теракта. ФОТОрепортаж





Смотрите также: Двое молодых людей готовили удары РФ по ТЭС и ГЭС в Киевской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж