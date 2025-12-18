Атака РФ на Одесскую область: семь пострадавших, есть повреждения
Ночью 18 декабря российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Одесской области. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
В частности, ударной волной выбило стекла в девятиэтажном жилом доме и здании учебного заведения. Пожаров на местах попаданий не возникло.
Ранения различной степени тяжести получили семь человек. Шестерым из них медики оказали необходимую помощь непосредственно на месте происшествия. Еще один человек в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу для дальнейшего лечения.
Ночные обстрелы РФ
В ночь на 18 декабря российские войска осуществили дронные атаки по Сумской громаде и нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Николаевской области. По предварительным данным, для атак враг применил ударные беспилотные летательные аппараты.
В Сумской области попадания зафиксированы в Ковпаковском районе Сум: повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В жилых и нежилых зданиях выбиты окна. Также известно о по крайней мере одном пострадавшем человеке, которому оказывается необходимая медицинская помощь.
Также российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Вознесенска Николаевской области.
Кроме того, российские беспилотники атаковали Черкассы и Кривой Рог. В Черкассах повреждена инфраструктура.
По меньшей мере двое раненых в Кривом Роге. Зафиксировано попадание в жилую застройку.
ідить сестри, підмітайте схрони, і вже не до батьків, чоловікив, - до своїх синів...
так от воно є...