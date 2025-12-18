Атака РФ на Одесскую область: семь пострадавших, есть повреждения

Ночью 18 декабря российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Одесской области. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, ударной волной выбило стекла в девятиэтажном жилом доме и здании учебного заведения. Пожаров на местах попаданий не возникло.

Ранения различной степени тяжести получили семь человек. Шестерым из них медики оказали необходимую помощь непосредственно на месте происшествия. Еще один человек в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу для дальнейшего лечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блэкаут в Одесской области признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня, - ОВА

Ночные обстрелы РФ

В ночь на 18 декабря российские войска осуществили дронные атаки по Сумской громаде и нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Николаевской области. По предварительным данным, для атак враг применил ударные беспилотные летательные аппараты.

В Сумской области попадания зафиксированы в Ковпаковском районе Сум: повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В жилых и нежилых зданиях выбиты окна. Также известно о по крайней мере одном пострадавшем человеке, которому оказывается необходимая медицинская помощь.

Также российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Вознесенска Николаевской области.

Кроме того, российские беспилотники атаковали Черкассы и Кривой Рог. В Черкассах повреждена инфраструктура.

По меньшей мере двое раненых в Кривом Роге. Зафиксировано попадание в жилую застройку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Украину БПЛА - данные Воздушных сил ВСУ (обновлено)