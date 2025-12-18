РУС
Атака РФ на Одесскую область: семь пострадавших, есть повреждения

Российские дроны нанесли удар по Одесской области: семь человек ранены

Ночью 18 декабря российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Одесской области. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В частности, ударной волной выбило стекла в девятиэтажном жилом доме и здании учебного заведения. Пожаров на местах попаданий не возникло.

Ранения различной степени тяжести получили семь человек. Шестерым из них медики оказали необходимую помощь непосредственно на месте происшествия. Еще один человек в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу для дальнейшего лечения.

Ночные обстрелы РФ 

В ночь на 18 декабря российские войска осуществили дронные атаки по Сумской громаде и нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Николаевской области. По предварительным данным, для атак враг применил ударные беспилотные летательные аппараты.

В Сумской области попадания зафиксированы в Ковпаковском районе Сум: повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В жилых и нежилых зданиях выбиты окна. Также известно о по крайней мере одном пострадавшем человеке, которому оказывается необходимая медицинская помощь.

Также российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Вознесенска Николаевской области.

Кроме того, российские беспилотники атаковали Черкассы и Кривой Рог. В Черкассах повреждена инфраструктура. 

По меньшей мере двое раненых в Кривом Роге. Зафиксировано попадание в жилую застройку.

в нас на Вознесенськ теж була атака , но ми відбили і сидимо зі світлом
18.12.2025 06:37 Ответить
в повітрі було десь шість вибухів ,я ніч не спав
18.12.2025 06:39 Ответить
"в Одесі здаються тільки квартири"
18.12.2025 06:44 Ответить
Одеса не здається !
18.12.2025 06:51 Ответить
обожнюю Одесу!!!
18.12.2025 06:49 Ответить
клован здасть Україну за свою безпеку і захід згодиться...
ідить сестри, підмітайте схрони, і вже не до батьків, чоловікив, - до своїх синів...
так от воно є...
