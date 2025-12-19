30 тысяч долларов за застройку в Луцке: НАБУ и САП разоблачили в коррупции депутатов на Волыни
НАБУ и САП разоблачили депутатов Волынского областного и Луцкого городского советов в получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Что установило следствие
По данным следствия, председатель одной из депутатских фракций Волынского областного совета, который также является бывшим народным депутатом, в сговоре с председателем этой же фракции в Луцком городском совете высказал просьбу пользователю земельного участка в Луцке (также экс-нардепу) предоставить неправомерную выгоду в размере 30 тыс. дол. США.
"За эти средства обещали обеспечить положительное голосование депутатов своей фракции и принятие "нужных" решений Волынским областным и Луцким городским советами, чтобы разрешить строительство на участке многоквартирного жилого дома", - рассказали в бюро.
По данным НАБУ, экс-нардеп на предложение согласился. После того, как Луцкий городской совет принял решение об утверждении детального плана территории, он предоставил депутатам половину суммы - 15 тысяч долларов.
"После этого Волынский облсовет принял решение об изменении целевого назначения земельного участка, что позволило его застроить", - говорится в сообщении.
Сообщено о подозрении
- В настоящее время депутатам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а взяточнику - по ч. 1 ст. 369 УК Украины.
- Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Что предшествовало
Напомним, что утром 19 декабря сообщалось, что в помещении Луцкого горсовета проходят следственные действия, на месте работают правоохранители.
Може тоді й ця дрібна шушера злякається красти!
ВРАДІЇВКА2 - на Порозі у Зеленського!!!
Вони ж відстьогували Київським мафіозопапкам ...
P S. А без сарказму, виборами віє, майбутніми, аж смердить