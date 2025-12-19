РУС
Новости Коррупция с участием депутатов
621 9

30 тысяч долларов за застройку в Луцке: НАБУ и САП разоблачили в коррупции депутатов на Волыни

НАБУ и САП разоблачили депутатов Волынского областного и Луцкого городского советов в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установило следствие

По данным следствия, председатель одной из депутатских фракций Волынского областного совета, который также является бывшим народным депутатом, в сговоре с председателем этой же фракции в Луцком городском совете высказал просьбу пользователю земельного участка в Луцке (также экс-нардепу) предоставить неправомерную выгоду в размере 30 тыс. дол. США.

подозрение депутатам из Волыни

"За эти средства обещали обеспечить положительное голосование депутатов своей фракции и принятие "нужных" решений Волынским областным и Луцким городским советами, чтобы разрешить строительство на участке многоквартирного жилого дома", - рассказали в бюро.

подозрение депутатам из Волыни

По данным НАБУ, экс-нардеп на предложение согласился. После того, как Луцкий городской совет принял решение об утверждении детального плана территории, он предоставил депутатам половину суммы - 15 тысяч долларов.

подозрение депутатам из Волыни

"После этого Волынский облсовет принял решение об изменении целевого назначения земельного участка, что позволило его застроить", - говорится в сообщении.

подозрение депутатам из Волыни

Сообщено о подозрении

  • В настоящее время депутатам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а взяточнику - по ч. 1 ст. 369 УК Украины.
  • Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Что предшествовало

Напомним, что утром 19 декабря сообщалось, что в помещении Луцкого горсовета проходят следственные действия, на месте работают правоохранители.

Автор: 

Та доведіть вже нарешті справу до арештів єрмака і галущенків!
Може тоді й ця дрібна шушера злякається красти!
19.12.2025 20:48 Ответить
Безкарність від стефановича-зеленського-свириденкно щодо непокараного злочину кабміндічів з урядовим шоблою, породжує нові злочини від зелупнів!!
ВРАДІЇВКА2 - на Порозі у Зеленського!!!
19.12.2025 20:49 Ответить
Про депутатів Оболасної Ради - а шо так мєлко?
Вони ж відстьогували Київським мафіозопапкам ...
19.12.2025 20:53 Ответить
А що так скромненько? У Луцьку хоч 1-кімнатну в новобудові за 30-ку можна взяти?
19.12.2025 20:54 Ответить
Так це ж відомий там мер Поліщук, це так пишуть, що як і мер Івано-франківська прям знає за всю область, Україну та ситуації на фронті, а корупцією не угледів.
P S. А без сарказму, виборами віє, майбутніми, аж смердить
19.12.2025 20:55 Ответить
Скоро по поліклініках підуть.
19.12.2025 20:55 Ответить
Давно пора, особисто бачив коли солдат показує лікарю, що в нього немає 2 пальців, а лікар :" що ви мені показали, без довідки я нічого не бачу...."
19.12.2025 20:56 Ответить
У Луцьку відбулася знакова подія для будівельної сфери - «Платформа будівельних інновацій 2025» символічно так 😸
19.12.2025 21:00 Ответить
вся діяльність рад і міністерств виключно корупційна
19.12.2025 21:03 Ответить
 
 