Коломойский в суде поинтересовался, почему Шабунин не защищает его, как отца Магомедрасулова. Глава ЦПК ответил. ВИДЕО
Во время судебного заседания олигарх Игорь Коломойский спросил, почему глава ЦПК Виталий Шабунин не защищает его, как отца Магомедрасулова.
Соответствующее видео распространил на своей странице в Facebook Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
Жалоба Коломойского
Во время заседания Коломойский, улыбаясь, вспомнил, что ему скоро исполнится 63 года, а его удерживают уже 2 года и 5 месяцев.
"Правозащитники меня не защищают. Где Шабунин?" - поинтересовался Коломойский.
На вопрос Коломойского из зала ответили: "У него сейчас другие вопросы".
"Нас интим не интересует", - ответил Коломойский.
Реакция Шабунина
"Потому что жизнь нужно жить так, чтобы ЦПК защищали вас, как защищали отца детектива НАБУ. Мы в ЦПК с открытыми лицами боролись с коррупционными схемами Коломойского еще тогда, когда Зеленский был его бизнес-партнером. Тогда рядом с нами было еще меньше людей, чем в последние годы - в нашей драке с Ермаком.
Жизнь показала, что честный, достойный оппонент поведет себя более достойно, чем многие льстивые "друзья", - пишет Шабунин.
"Мне по-своему жаль Коломойского, которого сейчас догоняет тот, кто без него никогда бы не стал президентом (и догоняет именно так). Я предполагаю, что в этот нелегкий период своей жизни Игорь Валерьевич сделает свои жизненные выводы. И уверен, что Ермак, Кравченко и другие сухачовы - не сделают. Даже когда окажутся в той точке, в которой сейчас находится Коломойский", - резюмирует он.
Что предшествовало?
Ранее Виталий Шабунин заявил, что ГБР и Офис Генпрокурора слили в соцсети его интимные фото с телефона, изъятого во время обыска.
"Як $41 млн коштів вкладників ПриватБанку було виведено на рахунки коміків "Кварталу 95" через кредитування пов'язаних із Коломойським компаній. Сталося все за стандартною для олігарха схемою розкрадання, яку розслідував Kroll після виведення Коломойським і компанією $6 млн коштів вкладників і грошей, які йшли на рефінансування банку з резервів НБУ, коли банк почав сипатися під вагою піраміди, створеної власниками".
В 2012 році ПриватБанк видав кредити на понад 400 млн грн (за курсом 8 грн/дол) компаніям "Реалізма Ойл" і ТОВ "ТД Карпатнафтотрейд", що входять до структури групи "Приват" Коломойського.
Через кілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ "Укртранснафта", менеджмент якої також контролював Ігор Коломойський. Керівником "Укртранснафти" на той час був Олександр Лазорко - керівник інших компаній групи "Приват" і відомий завдяки маніпуляціям із викачування технологічної нафти та її розміщення на зберіганні на заводах групи "Приват"".
Протягом кількох днів $38,2 млн були виведені з "Укртранснафти" на рахунки компанії Transit SA у Кіпрській філії банку, що зареєстрована в Швейцарії на Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5% ) та Ігоря Суркіса (25%).
"Далі компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири офшорки, зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського, і є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті $41 млн осідає на рахунках компанії Godfrey Consulting Limited, зареєстрованої на Сергія Мельника - ще одного представника номінальних утримувачів. Він "володіє" понад 40 компаніями, які мають рахунки в ПриватБанку на Кіпрі, і є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро", а також директором низки компаній групи "Приват".
А ви кажете!
За словами парламентарія, пройшовши через офшорні компанії, кошти дійшли до компаній, зареєстрованих на учасників студії "Квартал 95", а саме: Андрія Яковлєва, Бориса і Сергія Шефірів, Сергія Трофімова та Володимира Зеленського.
Далі, як стверджує В.Ар'єв, кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами банку, що унеможливлює їх подальше відстеження. Протягом 2012-2016 років усі кошти вивели до таких компаній або на рахунки фізосіб: Dr. Robert Walz (DE), Pinehill Investment Holdings Inc., Lacront Unitrade LLP (UK), Piper Smith Watton LLP (UK), Candlewood Investments Limited, Triapos Limited (Cyprus), SHSN Limited (Belize), Atrazon Limited LTD (Cyprus), Maintrade Limited (Seychelles), Panevest еnd Co SA, (Panama), Aldorante Limited (Cyprus), Film Heritage Lnc (Belize).
"Слід наголосити, що всі компанії зареєстровані в офшорних зонах. Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, окрім двох останніх - кіпрської Aldorante Limited і Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно з декларацією кандидата. $41 млн виводилися з ПриватБанку частинами , починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського", - стверджує нардеп.