Рашисты ударили ракетой по Умани: 6 пострадавших, среди них - дети

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. Известно о пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"По информации Экстренки, на данный момент имеем шесть травмированных. Среди них - двое детей. Всем оказывают необходимую помощь.

Есть разрушения жилой инфраструктуры. Работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в сторону Умани.

