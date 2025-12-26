РУС
Новости атака на Черкащину
Рашисты ударили ракетой по Умани: 6 пострадавших, среди них - дети

Россияне нанесли удар по Умани: есть пострадавшие

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. Известно о пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"По информации Экстренки, на данный момент имеем шесть травмированных. Среди них - двое детей. Всем оказывают необходимую помощь.

Есть разрушения жилой инфраструктуры. Работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Обстрелы РФ обесточили несколько областей Украины: почти во всех регионах ограничено потребление

Что предшествовало?

Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в сторону Умани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал КАБами Запорожский район: погиб человек, еще трое получили ранения

Автор: 

обстрел (31041) Умань (372) Черкасская область (168) Уманский район (19)
А шо израиль?
26.12.2025 12:34 Ответить
ізраїль хвилює лише менори на майданах
26.12.2025 12:37 Ответить
Хасиди до Ізраїлю мають не дуже велике відношення. Хасиди- це секта.
26.12.2025 12:43 Ответить
Повітряні сили попереджали - карта в центрі України не червона
26.12.2025 12:35 Ответить
А раніше були удари по Умані ???
Чи це щось нове...
Чи там люди попереджені, чи на расслабоні після хасидів..
26.12.2025 12:38 Ответить
були багато разів..а цей раз мені а голову віно чуть не ..встиг відскочить чудом
26.12.2025 12:40 Ответить
хасиди поїхали .. а українців не шкода
26.12.2025 12:40 Ответить
їх тут повно заїхало.. і так заселяються ж..
26.12.2025 12:52 Ответить
тривога була.але тут нанеї вже мало хто звертає увагу.. ось чуть не по голові мене..
26.12.2025 12:42 Ответить
 
 