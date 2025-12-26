Рашисты ударили ракетой по Умани: 6 пострадавших, среди них - дети
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. Известно о пострадавших.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"По информации Экстренки, на данный момент имеем шесть травмированных. Среди них - двое детей. Всем оказывают необходимую помощь.
Есть разрушения жилой инфраструктуры. Работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в сторону Умани.
Чи це щось нове...
Чи там люди попереджені, чи на расслабоні після хасидів..