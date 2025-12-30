ОАЭ хотят приобрести 30% доли компании Fire Point, - BBC

Оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду Объединенных Арабских Эмиратов, объявила о намерении приобрести 30% доли украинской defense-tech компании Fire Point. Сумма сделки составляет около $760 млн.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом пишет BBC News Украина со ссылкой на источники.

Что известно о сделке

Отмечается, что в целом компанию оценили в $2,5 млрд, а намерение ОАЭ приобрести долю стало уникальным случаем для украинской оборонной промышленности.

Компания Fire Point, как добавили в BBC, уже подала документы в антимонопольный комитет.

Больше о Fire Point

Ранее стало известно, что Тимур Миндич якобы хотел купить долю FP, но получил отказ от владельцев.

Компанию основали в 2022 году Денис Штилерман и Егор Скалига, позже к ним присоединилась Ирина Терех.

Fire Point производит дальнобойные беспилотники FP-1 и FP-2, а также крылатые ракеты "Фламинго".

Денис Штилерман во время интервью ZN.UA опроверг информацию о том, что Тимур Миндич – совладелец Fire Point. Впоследствии он пояснил, что Миндич хотел купить 50% акций компании, но предложил мало денег, поэтому его предложение признали неконкурентоспособным.

Миндичгейт

