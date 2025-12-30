РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8266 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
1 977 54

ОАЭ хотят приобрести 30% доли компании Fire Point, - BBC

ОАЭ хотят приобрести долю Fire Point

Оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду Объединенных Арабских Эмиратов, объявила о намерении приобрести 30% доли украинской defense-tech компании Fire Point. Сумма сделки составляет около $760 млн.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом пишет BBC News Украина со ссылкой на источники.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о сделке

Отмечается, что в целом компанию оценили в $2,5 млрд, а намерение ОАЭ приобрести долю стало уникальным случаем для украинской оборонной промышленности.

Компания Fire Point, как добавили в BBC, уже подала документы в антимонопольный комитет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны Дании ожидает от Украины отчет по компании Fire Point на фоне "Миндичгейта"

Больше о Fire Point 

  • Ранее стало известно, что Тимур Миндич якобы хотел купить долю FP, но получил отказ от владельцев.
  • Компанию основали в 2022 году Денис Штилерман и Егор Скалига, позже к ним присоединилась Ирина Терех.
  • Fire Point производит дальнобойные беспилотники FP-1 и FP-2, а также крылатые ракеты "Фламинго".
  • Денис Штилерман во время интервью ZN.UA опроверг информацию о том, что Тимур Миндич – совладелец Fire Point. 

    Впоследствии он пояснил, что Миндич хотел купить 50% акций компании, но предложил мало денег, поэтому его предложение признали неконкурентоспособным.

Читайте также: Миндич, "Фламинго", собственная баллистика: Руководство Fire Point ответило на неудобные вопросы журналистов. Что из этого получилось?

Миндичгейт

Смотрите также: Журналисты УП нашли Миндича и Цукермана в Израиле. ВИДЕО

Автор: 

ОАЭ (205) Fire Point (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Якісь «рога і копита» з ОАЕ будуть володіти частиною компанії, що не дозволить перевіряти її фінансову звітність і мародерство. Зелене шобло думає лише про свою вигоду, а не про Україну.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:01 Ответить
+8
Щоб придбати 30% частки спочатку потрібно сплатити 10% - 15% міндічу...
показать весь комментарий
30.12.2025 16:57 Ответить
+7
А навіщо так складно - через ОАЕ...
Давайте вже напряму - Ірану!
показать весь комментарий
30.12.2025 17:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в чергу су..... діти ,в чергу !
показать весь комментарий
30.12.2025 16:57 Ответить
Щоб придбати 30% частки спочатку потрібно сплатити 10% - 15% міндічу...
показать весь комментарий
30.12.2025 16:57 Ответить
Якісь «рога і копита» з ОАЕ будуть володіти частиною компанії, що не дозволить перевіряти її фінансову звітність і мародерство. Зелене шобло думає лише про свою вигоду, а не про Україну.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:01 Ответить
Буде Верблюдомінго чи фламінблюд
показать весь комментарий
30.12.2025 17:01 Ответить
Как минимум получить отчетность, чертежи, имена инженеров.
Конешно они попалились что это контора для мародерства но какие то инженерные дела они все ж привлекали, что б ЗЕпыль в глаза пустить.... Марафон останавливаться не может !!
показать весь комментарий
30.12.2025 17:14 Ответить
Чертежи? Не смешите.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:21 Ответить
Смарагдові замітають сліди)
показать весь комментарий
30.12.2025 17:05 Ответить
А навіщо так складно - через ОАЕ...
Давайте вже напряму - Ірану!
показать весь комментарий
30.12.2025 17:06 Ответить
Ващщето сдулся трамп!!!
Вгатил в скалы пустыни на несколько лярдов доларов и постоянно мешал Израилю сосредоточенно выносить инфоаструктуру террористов.
И тоже каждый успешный шаг обламывал "переговорами" от своего имени ☝️☝️ с разницой что Израииль все партии поддерживают безапеляционно как цветок жизни посреди дикости и мракобесия. А Краину Мрий стали воспринимать как источник ресурсов корумпированый каганат, не способный к управлению пр законам
показать весь комментарий
30.12.2025 17:18 Ответить
Так он и пошел до конца. Задача Израиля была не захватить Израиль, а урезать военные возможности и обнулить инфраструктуру до создания ЯО. Все успешно вышло.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:24 Ответить
А вы ***** себе Аль Джазиру подключили? Там уровень ******* как у Соловьев лайф.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:40 Ответить
Да, но только потому что у касапов ПВО на дырявое как решето и пропускает даже полукустарные дроны.

Вот только против страны с нормальным современным ПВО иранские откровенно дерьмовая баллистика не тянет.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:55 Ответить
Но так. Так успішно вийшло, що Трумп мусить зараз погрожувати "єслі апять, то я апять!". Але всі три авіаносні групи задіяні на блокуванні трьох танкерів, які йдуть до Мадури по нафту.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:29 Ответить
Потому что атаку США была чисто профилактической. Уничтожение правительства Ирана в планы не входило. А вполне могло.

"Але всі три авіаносні групи задіяні на блокуванні трьох танкерів, які йдуть до Мадури по нафту."

Скажи честно, ты дибил?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:42 Ответить
Аґа. І в муслімство срачьно пєрєйті. Толька с толком нє ашибіцца - в муслімство шиіцкоє алі суніцкоє.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:01 Ответить
Ти диви, а я не знав, що рпц вже цю фізіотерапевтичну процедуру при "навернені до віри"застосовує...
показать весь комментарий
30.12.2025 18:21 Ответить
Ага, Иранцы это союзники *****. Плохо работаешь.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:02 Ответить
Від якого Ізріїлю?
Він (Іран) відбився від самого Трумпа, "Величного та Жахливого"!
показать весь комментарий
30.12.2025 17:18 Ответить
Это он в своих розовых местах отбился.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:22 Ответить
Где не спасло. Оно отлично сработало. В отличии от иранского ПВО.

Бога нет.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:34 Ответить
Для дибилок... Ни одна система ПВО не даёт сто процентное сбитие. Это раз.

"сбитая балистика поражает не хуже чем не сбитая..."

Мадам Шариковая, это что за *****, а?

Сбитая баллистика как раз не может нанести тот урон что не сбитая. Просто потому что ракета полностю разрушается в воздухе. А если вспомнить что тогда США задействовали своих ТЕДов то и вовсе, потому что они способны на за атмосферный перехват.

Ты лучше скажи, где было хвалебное ПВО Исрана. Когда израильские пилоты над Тегераном как у себя дома летали и выносили то что было нужно.

Но у ватных дибилок под украинским флажком мозгов ноль.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:52 Ответить
лохшина на вуха не чіпляється вже
показать весь комментарий
30.12.2025 17:12 Ответить
Гроші дає Путін. Араби тільки для антуражу. Агентура ФСБ отримає все, що треба для ракетного ураження і подальшого розвалу виробництва і ліквідації ключових спеціалістів.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:13 Ответить
Ну шо пан таке каже... Розвал... Ліквідація...
Навпаки! Мусліми нас "спасут і сахранят"! І ізбавят нас ат лукаваґа...
показать весь комментарий
30.12.2025 17:21 Ответить
Хрін вам а не новітні технології навіть оае.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:14 Ответить
Інвестори, певне, щось знають: щоби відбити інвестицію і отримувати стабільний прибуток потрібен час. В це - роки повного завантаження виробництва.
******* задачку їх бізнес-плану:
Вихідні дані :
- інвестиція $760 млн.;
- очікуваний строк окупності - 1 рік;
- очікувана частка прибутку від доходу - 25%;
- частка в прибутку для інвестора - 30%.
Питання: який має бути дохід (оборот) компанії від випуску продукції, щоби досягти очікуваної окупності інвестиції?
Відповідь - $10,2 млрд. в рік, або $850 млн. за місяць.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:15 Ответить
И при это ЗЕльминт своим ртом заявляет что дронов будет "в разы меньше" а то злая НАТА проверяет эфыективность перманентного дерибана трат ихних денег
показать весь комментарий
30.12.2025 17:20 Ответить
Свої новітні технології треба зберігати для майбутнього.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:16 Ответить
Цим технологіям вже півстоліття. Фламінго, це трохи перероблений Фау-1 часів другої світової.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:25 Ответить
хорошого партнера Fire Point собі знайшов

https://cepa.org/article/uae-throws-lifeline-to-beleaguered-russian-tech-sector/ ОАЕ кидають рятівне коло російському технологічному сектору, який перебуває у скрутному становищі
Метью Хеджес 15 травня 2023 року

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ОАЕ зміцнили свою дружбу з Москвою. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно https://tass.com/society/1582163 нагородив посла ОАЕ в Росії Мохаммеда аль-Джабера Орденом Дружби.

Теплі відносини становлять надзвичайну загрозу для безпеки Заходу. ОАЕ стали головним каналом у стратегічному ланцюжку поставок Росії, https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1104 транспортуючи іранські безпілотники до Москви та https://www.politico.eu/article/eu-sanction-dubai-russia-tanker-fleet-oil-export/ допомагаючи Росії обходити обмеження на постачання нафти. Державні структури Еміратів Edge Group та G42 найняли велику кількість російських інженерів та привезли їх до Абу-Дабі та Дубая. Американські технологічні компанії та військові партнери, такі як Lockheed Martin та Microsoft, мають зв'язки з обома структурами Еміратів, забезпечуючи https://edgegroup.ae/news/edge-and-lockheed-martin-sign-mou-enhance-capabilities-apache-pilots навчання пілотів Apache та https://news.microsoft.com/en-xm/2023/04/11/g42-teams-up-with-microsoft-to-explore-acceleration-of-uaes-digital-transformation/ пропонуючи передові хмарні обчислення. Торгівля між Росією та ОАЕ https://tass.com/economy/1578771 зросла на 68% у річному обчисленні до 9 мільярдів доларів у 2022 році, повідомляє ТАСС.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:20 Ответить
А вы думаете Дания просто так уменьшила финансирование ???
Именно скандинавы нас классно поддерживали, без выкрутасов как с Таурусами и Томахоуками, без подстав и собственной инициативой!!!! И конешно страны Балтики , те при малых ресурсах давали рекордный обьем помощи от своих бюджетов.
Но если ТАК воровать то отколятся даже самые щирые спонсоры/покровители *
* Слово "союзники" не уместно, так как у нас Союзных договоров ни скем нет
показать весь комментарий
30.12.2025 17:25 Ответить
Так там фламинго или новые технологии. Я уже запутался.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:22 Ответить
Там куди "кручє"! Там збацані ШІ аідосікі про "Фламінго" і "нові технології"!
показать весь комментарий
30.12.2025 18:05 Ответить
зясується що всі носаті , яким зеля обіцяв гроші з бюджету
показать весь комментарий
30.12.2025 17:24 Ответить
перекладаю на українську: жидо-кацапи на пару зі смердючими арабами будуть красти гроші з українського бюджету через фірму жида штілєрмАнА....
показать весь комментарий
30.12.2025 17:59 Ответить
А пан справжній "антісєміт". Жодної з цих мовних гілок не любить...
показать весь комментарий
30.12.2025 18:08 Ответить
Нормальні союзники не мають бажання придбати хвіст і крила фламінги? Тільки десь куширями кацапи продираються?
показать весь комментарий
30.12.2025 18:08 Ответить
Після того, як вони сьогодні осудили Україну за вигадану атаку на пуйла? То нехай йдуть в дупу
показать весь комментарий
30.12.2025 18:18 Ответить
 
 