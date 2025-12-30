1 977 54
ОАЭ хотят приобрести 30% доли компании Fire Point, - BBC
Оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду Объединенных Арабских Эмиратов, объявила о намерении приобрести 30% доли украинской defense-tech компании Fire Point. Сумма сделки составляет около $760 млн.
Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом пишет BBC News Украина со ссылкой на источники.
Что известно о сделке
Отмечается, что в целом компанию оценили в $2,5 млрд, а намерение ОАЭ приобрести долю стало уникальным случаем для украинской оборонной промышленности.
Компания Fire Point, как добавили в BBC, уже подала документы в антимонопольный комитет.
Больше о Fire Point
- Ранее стало известно, что Тимур Миндич якобы хотел купить долю FP, но получил отказ от владельцев.
- Компанию основали в 2022 году Денис Штилерман и Егор Скалига, позже к ним присоединилась Ирина Терех.
- Fire Point производит дальнобойные беспилотники FP-1 и FP-2, а также крылатые ракеты "Фламинго".
- Денис Штилерман во время интервью ZN.UA опроверг информацию о том, что Тимур Миндич – совладелец Fire Point.
Впоследствии он пояснил, что Миндич хотел купить 50% акций компании, но предложил мало денег, поэтому его предложение признали неконкурентоспособным.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
