Рашисты ударили из "Града" по Никопольщине, в Синельниковском районе повреждены дома
Ночью 3 января агрессор нанес удар из РСЗО "Град" по Марганецкой громаде Никопольского района Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Атака на Синельниковский район
На Васильковскую громаду Синельниковского района направили БПЛА. Возник пожар, повреждены 5 частных домов.
"Обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.
