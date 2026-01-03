РФ атаковала ракетой Черкасщину: пятеро раненых, повреждены дома и предприятие

Ракетная атака врага по Золотоношскому району 3 января привела к ранению пяти человек и повреждению домов и предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Травмированные

"Днем враг нанес ракетный удар по Золотоношскому району. На данный момент пять человек обратились за помощью к медикам. Двое травмированных доставлены в больницу, их состояние не тяжелое", - написал он.

Повреждения

По предварительным данным, обломками и взрывной волной повреждена жилая инфраструктура и частное предприятие.

На месте работают все необходимые службы. Также разворачиваем пункт несокрушимости и обогрева.

"Обследование территории продолжается", - добавил Табурец.

