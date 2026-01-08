Дело "Мидас": в Киеве открыто производство из-за сбора персональных данных журналистов

Соломенское управление полиции Киева открыло уголовное производство по факту незаконной слежки за журналистами со стороны фигурантов дела о коррупции в энергетике.

Об этом председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Дождались. Уголовное производство по незаконной слежке за журналистами — открыто. Получил ответ на депутатский запрос: Соломенское управление полиции Киева взялось расследовать сбор "папочек" на журналистов по делу "Мидас", — написал нардеп.

Юрчишин отметил, что открытие производства является единственно правильной, хотя и запоздалой реакцией.

"В демократическом государстве реакция должна быть мгновенной, особенно во время войны. Независимые медиа — это наши глаза в борьбе как с внутренним, так и с внешним врагом. Закрывать глаза — это все равно что стрелять себе в ногу", — считает он.

Досье на журналистов

Напомним, о том, что в бэк-офисе фигурантов дела о коррупции в энергетике обнаружили 527 справок с закрытыми персональными данными о детективах НАБУ, депутатах, чиновниках, силовиках и журналистах, рассказал в конце ноября детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов.

Из-за досье на журналистов, которые были найдены в бэк-офисе Тимура Миндича, Ярослав Юрчишин направил депутатские обращения к уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу, Нацполиции, Офису генпрокурора и Государственному бюро расследований.

15 декабря Юрчишин с разрешения Национального антикоррупционного бюро опубликовал список журналистов, справки с персональными данными которых были в бэк-офисе фигурантов дела о коррупции в энергетике.

Среди тех, за кем незаконно следили, есть Марина Ансифорова (Cosa Intelligence Solutions, Liga.net), Юрий Бутусов (военный и главный редактор Цензор.net ), Станислав Речинский (главный редактор "ОРД"), Владимир Федорин (главный редактор "Forbes Ukraine"), Ольга Чайка (редактор "Forbes Ukraine"), Юрий Николов (соучредитель проекта "Наши деньги") и Андрей Куликов (председатель Комиссии по журналистской этике, ведущий "Громадського радіо").

Также в списке есть покойные основатель "Зеркала недели" Владимир Мостовой и журналист-расследователь Олекса Шалайский.

