США задерживают нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне, - Reuters

США захватывают танкер Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Это уже пятый подобный перехват судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю экспорта венесуэльской нефти, говорят два американских чиновника.

Танкер Olina ранее отплыл из Венесуэлы и вернулся в регион.

По данным Reuters, на прошлой неделе танкер "Олина" вышел из Венесуэлы полностью загруженный нефтью в составе флотилии вскоре после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.

Судно возвращалось полностью загруженным в Венесуэлу после блокады США.

WSJ пишет, что ранее судно называлось Minerva M. США ввели против него санкции за транспортировку российской нефти.

"Этот шаг, вероятно, обострит напряженность между Вашингтоном и Москвой через несколько дней после того, как США захватили судно, которое претендовало на защиту России и которое сопровождали ВМС России", - говорится в материале.

Танкер Olina фигурирует на портале ГУР War and sanctions.

Известно, что судно заходило в порты России, Турции, Индии и Китая.

Что предшествовало?

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

