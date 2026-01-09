РУС
Новости США задерживают танкеры
2 342 11

США задерживают нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне, - Reuters

США захватывают очередной танкер, который направлялся в Венесуэлу

США захватывают танкер Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Это уже пятый подобный перехват судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю экспорта венесуэльской нефти, говорят два американских чиновника.

Танкер Olina ранее отплыл из Венесуэлы и вернулся в регион.

По данным Reuters, на прошлой неделе танкер "Олина" вышел из Венесуэлы полностью загруженный нефтью в составе флотилии вскоре после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.

Судно возвращалось полностью загруженным в Венесуэлу после блокады США.

Читайте также: США годами будут управлять Венесуэлой и добывать ее нефть, - Трамп

WSJ пишет, что ранее судно называлось Minerva M. США ввели против него санкции за транспортировку российской нефти.

"Этот шаг, вероятно, обострит напряженность между Вашингтоном и Москвой через несколько дней после того, как США захватили судно, которое претендовало на защиту России и которое сопровождали ВМС России", - говорится в материале.

Читайте: США согласились освободить двух граждан РФ с танкера Bella 1, - МИД России

Танкер Olina фигурирует на портале ГУР War and sanctions.

Известно, что судно заходило в порты России, Турции, Индии и Китая.

США захоплюють черговий танкер, який прямував до Венесуели

Что предшествовало?

  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Читайте также: Трамп не ответил, общался ли он с Путиным после захвата танкера Marinera

Автор: 

Венесуэла (276) США (28916) танкер (205)
Топ комментарии
+2
трампомас розбушевався))
показать весь комментарий
09.01.2026 15:17 Ответить
+1
Хоть би вони горщики побили.
показать весь комментарий
09.01.2026 15:17 Ответить
+1
В Карибском море давние традиции каперства. Да пребудет сила Трампа !
показать весь комментарий
09.01.2026 15:20 Ответить
трампомас розбушевався))
показать весь комментарий
09.01.2026 15:17 Ответить
Хоть би вони горщики побили.
показать весь комментарий
09.01.2026 15:17 Ответить
❗️Третій танкер захоплено США: щойно американці «асвабаділі» нафтовий танкер Olina в Карибському морі, - WSJ

Це судно перевозило російську нафту та нафтопродукти із російських портів Балтійського та Чорного морів, а також тихоокеанського регіону, переважно до КНР, Індії та Туреччини.
показать весь комментарий
09.01.2026 15:19 Ответить
В Карибском море давние традиции каперства. Да пребудет сила Трампа !
показать весь комментарий
09.01.2026 15:20 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/200975 Upd: Берегова охорона США вже захопила танкер Olina - WSJ
показать весь комментарий
09.01.2026 15:20 Ответить
«асвабаділі»
показать весь комментарий
09.01.2026 15:22 Ответить
корито названо путеном на честь olina kabaeva.

ну все тримайся п'ятий і шости флоти до тебе йде дві розлютовані варшавянки
показать весь комментарий
09.01.2026 15:21 Ответить
Санкції від США, вони таки дієві!!
Дякуємо Американців, за рішучі дії проти воєнного злочинця, маніяка - ******!!!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
09.01.2026 15:21 Ответить
Рашисти знову сміливо визирали з підводних човнів, спостерігаючи, а потім хоробро відомстять американцям ударами балістикою по українським містам і лікарням?
показать весь комментарий
09.01.2026 15:30 Ответить
Хоть одна країна Європи пішла на таке? Скоріше навпаки грошики засилають за нафту газ
показать весь комментарий
09.01.2026 15:31 Ответить
Ну той і добре.
показать весь комментарий
09.01.2026 15:33 Ответить
 
 