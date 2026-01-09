США задерживают нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне, - Reuters
США захватывают танкер Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Это уже пятый подобный перехват судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю экспорта венесуэльской нефти, говорят два американских чиновника.
Танкер Olina ранее отплыл из Венесуэлы и вернулся в регион.
По данным Reuters, на прошлой неделе танкер "Олина" вышел из Венесуэлы полностью загруженный нефтью в составе флотилии вскоре после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.
Судно возвращалось полностью загруженным в Венесуэлу после блокады США.
WSJ пишет, что ранее судно называлось Minerva M. США ввели против него санкции за транспортировку российской нефти.
"Этот шаг, вероятно, обострит напряженность между Вашингтоном и Москвой через несколько дней после того, как США захватили судно, которое претендовало на защиту России и которое сопровождали ВМС России", - говорится в материале.
Танкер Olina фигурирует на портале ГУР War and sanctions.
Известно, что судно заходило в порты России, Турции, Индии и Китая.
Что предшествовало?
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
Це судно перевозило російську нафту та нафтопродукти із російських портів Балтійського та Чорного морів, а також тихоокеанського регіону, переважно до КНР, Індії та Туреччини.
ну все тримайся п'ятий і шости флоти до тебе йде дві розлютовані варшавянки
Дякуємо Американців, за рішучі дії проти воєнного злочинця, маніяка - ******!!!
Слава Україні!!